Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

ABD, İsrail, İran savaşının sona ermesinde Türkiye yardımcı oluyor! Görüşmeler burada olabilir

ABD, İsrail, İran arasında müzakere belirsizliği yaşanırken üst düzey İranlı bir yetkili, Pakistan'ın ABD'nin teklifini ilettiğini ve savaşın son bulması için Pakistan ya da Türkiye'de görüşmelerin olabileceğini söyledi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Reuters
|
GİRİŞ:
25.03.2026
saat ikonu 15:23
|
GÜNCELLEME:
25.03.2026
saat ikonu 15:25

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran ile müzakere sözleri Tahran yönetimi tarafından yalanlansa da İngiliz haber ajansı Reuters'a açıklamalarda bulunan üst düzey bir İranlı yetkili, Pakistan tarafından ABD'nin teklifinin iletildiğini, Türkiye'nin de "savaşın sona ermesine yardımcı olduğunu ve bu tür görüşmeler için Türkiye veya Pakistan'ın değerlendirildiğini" söyledi.

0:00 137

MESAJ İLETME ROLÜ TÜRKİYE'DE

İran'ın komşusu Pakistan, bu hafta içinde üst düzey ABD yetkililerinin katılacağı görüşmelere ev sahipliği yapmayı teklif etti. Ayrıca Türkiye'nin, İran ve ABD arasında "mesaj iletme rolü oynadığı'' belirtildi. Fakat İran'dan şimdiye kadar müzakereye istekli olduğuna dair kamuoyuna açık bir açıklama gelmedi. Hatta müzakere etmeyeceğine dair iddialar giderek arttı.

İRAN'IN SÖYLEMLERİ SERTLEŞTİ

İran Devrim Muhafızları Ordusu Hatemul Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Albay İbrahim​​​​​​​ Zülfikari, "Yenilginizi, anlaşma olarak adlandırmayın. Vaatlerinizin sonu geldi. Başından beri tavrımız netti ve değişmedi. Bizim gibiler sizin gibilerle ne şimdi ne de sonra anlaşma yapmayacak." dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü İsmail Bekayi, Hindistan'da televizyona verdiği demeçte, Trump'ın saldırısı sırasında nükleer görüşmelerin zaten başlamış olduğunu belirterek, bu saldırıyı "diplomasiye ihanet" olarak nitelendirdi ve görüşmelerin anlamsız olduğunu söyledi. "İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasında hiçbir görüşme veya müzakere yok'' diye de ekledi.

Bekayi, "Kimse Amerika Birleşik Devletleri diplomasisine güvenemez. İddiaları konusunda pozisyonumuz açık. Şu anda cesur ordumuz, bu acımasız ve yasadışı savaşa karşı İran'ın topraklarını ve egemenliğini savunmaya odaklanmış durumda." ifadelerini kullandı.

ABD, İRAN'A 15 MADDELİK PLAN İÇİN BİLGİ VERDİ

Öte yandan ABD'nin, İran'a 15 maddelik plan önerisinde bulunduğu haberlerinin yayılmasının ardından İsrail hükümetinden de 3 kaynak, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun güvenlik kabinesinin teklif hakkında bilgilendirildiğini ve teklifin İran'ın yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum stoklarının kaldırılmasını, zenginleştirmenin durdurulmasını, balistik füze programının kısıtlanmasını ve bölgesel müttefiklere sağlanan fonların kesilmesini içerdiğini söyledi.

ETİKETLER
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.