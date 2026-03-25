ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran ile müzakere sözleri Tahran yönetimi tarafından yalanlansa da İngiliz haber ajansı Reuters'a açıklamalarda bulunan üst düzey bir İranlı yetkili, Pakistan tarafından ABD'nin teklifinin iletildiğini, Türkiye'nin de "savaşın sona ermesine yardımcı olduğunu ve bu tür görüşmeler için Türkiye veya Pakistan'ın değerlendirildiğini" söyledi.

Dinle

ABD, İsrail, İran savaşının sona ermesinde Türkiye yardımcı oluyor! Görüşmeler burada olabilir

MESAJ İLETME ROLÜ TÜRKİYE'DE

İran'ın komşusu Pakistan, bu hafta içinde üst düzey ABD yetkililerinin katılacağı görüşmelere ev sahipliği yapmayı teklif etti. Ayrıca Türkiye'nin, İran ve ABD arasında "mesaj iletme rolü oynadığı'' belirtildi. Fakat İran'dan şimdiye kadar müzakereye istekli olduğuna dair kamuoyuna açık bir açıklama gelmedi. Hatta müzakere etmeyeceğine dair iddialar giderek arttı.

İRAN'IN SÖYLEMLERİ SERTLEŞTİ

İran Devrim Muhafızları Ordusu Hatemul Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Albay İbrahim​​​​​​​ Zülfikari, "Yenilginizi, anlaşma olarak adlandırmayın. Vaatlerinizin sonu geldi. Başından beri tavrımız netti ve değişmedi. Bizim gibiler sizin gibilerle ne şimdi ne de sonra anlaşma yapmayacak." dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü İsmail Bekayi, Hindistan'da televizyona verdiği demeçte, Trump'ın saldırısı sırasında nükleer görüşmelerin zaten başlamış olduğunu belirterek, bu saldırıyı "diplomasiye ihanet" olarak nitelendirdi ve görüşmelerin anlamsız olduğunu söyledi. "İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasında hiçbir görüşme veya müzakere yok'' diye de ekledi.

Bekayi, "Kimse Amerika Birleşik Devletleri diplomasisine güvenemez. İddiaları konusunda pozisyonumuz açık. Şu anda cesur ordumuz, bu acımasız ve yasadışı savaşa karşı İran'ın topraklarını ve egemenliğini savunmaya odaklanmış durumda." ifadelerini kullandı.

ABD, İRAN'A 15 MADDELİK PLAN İÇİN BİLGİ VERDİ

Öte yandan ABD'nin, İran'a 15 maddelik plan önerisinde bulunduğu haberlerinin yayılmasının ardından İsrail hükümetinden de 3 kaynak, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun güvenlik kabinesinin teklif hakkında bilgilendirildiğini ve teklifin İran'ın yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum stoklarının kaldırılmasını, zenginleştirmenin durdurulmasını, balistik füze programının kısıtlanmasını ve bölgesel müttefiklere sağlanan fonların kesilmesini içerdiğini söyledi.