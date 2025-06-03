Marmaris depremi diğer fayları tetikler mi? Uzman isim açıkladı

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklamalarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin diğer fayları tetikleyip tetiklemediğine ilişkin tartışmalar başladı. Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz, konuya ilişkin kritik açıklamalarda bulundu.
Gece saatlerinde Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem oldu. Şiddetli deprem sadece Muğla'da değil İzmir ve çevresindeki illerde de hissedildi.
Deprem sonrası vatandaşlar panikle sokaklara dökülürken 14 yaşındaki Afranur Günlü, panik atak nedeniyle hayatını kaybetti, 69 kişi ise yaralandı.
Depremin ardından Habertürk'e konuşan Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz, 2020 yılında 6.6 büyüklüğünde bir deprem yaşayan İzmir için konuştu.
Depremin Rodos'tan Fethiye'ye kadar uzanan fay hattı üzerinde gerçekleştiğini aktaran Tüysüz, bölgede 5 büyüklüğüne ulaşabilecek artçı sarsıntıların yaşanabileceğini ifade etti.
Tüysüz konuşmasında şunları söyledi:
"Bu hat üzerinde meydana gelen derin bir deprem. Bu derin depremler çok geniş bir alanda hissedilmelerine rağmen yüzeye olan mesafeleri nedeniyle çok geniş bir hasara neden olmuyorlar. Bu deprem de ciddi bir hasar vermeyeceğini düşünüyorum. Özellikle çok eski binalarda hasar vardır. 5'e varan artçıların olması mümkün"
2020'de 6.6 büyüklüğündeki depremle büyük yıkım yaşayan İzmir'e ilişkin de konuşan Okan Tüysüz, bu sarsıntının İzmir'de hissedilmesinin doğal olduğunu ancak büyük bir depremi tetiklemesinin mümkün olmadığını söyledi.