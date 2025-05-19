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 | Suat Vilgen

Marmaris'i domuzlar bastı! Kentin içinde sürüyle geziyorlar

Marmaris'te zamanında toplanmayan çöpler nedeniyle domuz sürüleri şehir merkezini mesken tuttu. Vatandaşlar tedirgin, uzmanlar uyarıyor: "Halk sağlığı ve güvenlik tehdit altında."

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Marmaris'i domuzlar bastı! Kentin içinde sürüyle geziyorlar
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
19.05.2025
saat ikonu 09:24
|
GÜNCELLEME:
19.05.2025
saat ikonu 09:27

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, toplanmayan çöplerin cazibesine kapılan yaban domuzları artık sokaklarda sıkça görülüyor. Yiyecek arayan domuzlar çöp kutularını devirip çevreyi kirletiyor, zaman zaman sokak hayvanlarına saldırıyor. Domuz istilasının ciddi bir sağlık ve güvenlik sorunu haline geldiğini söyleyen vatandaşlar, belediyeyi göreve çağırıyor.

Marmaris'i domuzlar bastı! Kentin içinde sürüyle geziyorlar

“TEDİRGİN GEZİYORUZ”

Vatandaşlardan Uğur Çelik, "Vallahi fazla söylenecek söz bulamıyorum. Hayvanlar artık her yere girdi ama gidecek yerleri de yok maalesef… Bu hayvanları nasıl durdurabiliriz?" sözleriyle çaresizliğini dile getirirken, Ayşe Naz Özyalçın ise köpeğiyle yürürken endişe duyduğunu belirterek, "Yetkililerin bir an önce çözüm bulmasını bekliyoruz" dedi.

Marmaris'i domuzlar bastı! Kentin içinde sürüyle geziyorlar

KONTROLSÜZ ÜREME, BÜYÜK TEHDİT

Veteriner Hekim Behçet Düzgün, domuzların üreme hızına dikkat çekti: “Bir domuz yılda iki kez doğurur, her batında 15’e kadar yavru olabilir. 7-8 yıl içinde yüz binleri aşan bir nüfusa ulaşabilirler.” Düzgün, şehirde gıda erişiminin kolaylaşmasının domuzları yerleşime daha çok çektiğini vurguladı: “Şehir onlar için açık büfeye döndü.”

SALDIRILAR ARTTI, KUDUZ RİSKİ VAR

Düzgün, son zamanlarda domuz saldırılarının arttığını, özellikle yavrularını korumaya çalışan dişilerin çok saldırgan olduğunu belirtti: “Kliniğimize domuz saldırısıyla ağır yaralanmış köpekler getiriliyor.” Ayrıca domuzların kuduz taşıyıcısı olabileceğini söyleyerek, olası bir salgında Marmaris'in karantinaya alınabileceği uyarısında bulundu.

Marmaris'i domuzlar bastı! Kentin içinde sürüyle geziyorlar

FARE SAYISI DA ARTIYOR

Domuzlarla birlikte şehirde fare sayısının da arttığını belirten Düzgün, “Şu an kliniğimize fare ısırığı vakası gelmedi ama şehirdeki popülasyon gözle görülür şekilde arttı” dedi.

“ÇÖZÜM İNSANDA”

Veteriner Düzgün, sorunun çözümünün insan davranışlarında saklı olduğunu vurguladı: “Çöp bidonları domuzlara dayanıklı hale getirilmeli. Yiyecek artıkları rastgele bırakılmamalı. Otellerde personele eğitim verilmeli.”

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“MEZARLARA BİLE ZARAR VERİYORLAR”

İçmeler Mahalle Muhtarı Ali Demirtaş, domuz istilasının pandemiden bu yana arttığını söyledi: “Bazı vatandaşlar domuzları beslemeye başladı. Kedi mamaları bile besin kaynağı haline geldi. Belediyenin çöp toplama konusunda çok daha disiplinli olması gerekiyor. Mezarlara bile zarar veriyorlar. Belediyeden ciddi adımlar bekliyoruz.”

ETİKETLER
#marmaris
#yaban domuzu
#domuz sürüsü
#Gündem
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