Ayılar belediye başkanının evini paramparça etti! Şoke eden görüntüler

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde kış aylarında yoğun kar ve yağmur yağışı ayıları yiyecek bulmakta zorluyor. Karların erimesi ile evlere kadar gelen ayılar bölge sakinlerini tedirgin ediyor. Trabzon'un Araklı ilçesindeki bin 800 rakımlı Bahçecik Mahallesi'nde evi bulunan ilçe Belediye Başkanı Hüseyin Avni Coşkun Çebi'nin evini ayı bastı.

MUTFAKTA EŞYALARI KIRDI

Pencereden evin içerisine giren ayı özellikle mutfak bölümündeki bütün parçaları kırarak maddi hasara yol açtı.

AYI BELEDİYE BAŞKANINA TORPİL YAPMADI

Başkan Çebi'nin evine ayı girdiğini fark eden yöre sakinlerinde Yalçın Çebi, çektiği görüntü ile ayının torpil yapmayarak belediye başkanın evine de girdiğini söyledi. Çebi, "Ayıya torpil işlemiyor. Coşkun başkanın evine de girmiş. Torpil morpil yok. Buraları hep yıkmış. Torpil işlemiyor. Bunlara yazın et attığım için benim oraya girmedi. Burası yıkılmış" ifadelerini kullandı.

