Marmaris'te deprem! AFAD ilk verileri açıkladı

12 Haziran 2024 22:28 - Güncelleme : 12 Haziran 2024 22:49

Akdeniz ve Ege sallanmaya devam ediyor. Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4.7 büyüklüğünde bir deprem oldu. Afet ve Acil durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin 22.20'de meydana geldiğini paylaştı.

Deprem Marmaris'e bağlı Taşlıca, Söğütköy, Bozburun, Seli̇mi̇ye başta olmak üzere çevre il ve ilçelerde de hissedildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkez üssünü Rodos adası açıkları olarak açıkladı. Kandilli depremin büyüklüğünü 4.7 olarak bildirdi.

SON DEPREMLER...

AFAD ve Kandilli tarafından yayımlanan listede İstanbul, Bursa, Yalova, Elazığ, Bolu, Alanya, Afyonkarahisar, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya, Antalya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...