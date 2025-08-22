Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
30°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Yusuf Özgür Bülbül

Marmaris’te göçmen kaçakçılığı operasyonu: Çok sayıda tutuklama var!

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Sahil Güvenlik ve polis ekiplerinin ortak operasyonunda, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen bir şebekeye darbe vuruldu. Toplam 13 kişiden 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Marmaris’te göçmen kaçakçılığı operasyonu: Çok sayıda tutuklama var!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.08.2025
saat ikonu 19:11
|
GÜNCELLEME:
22.08.2025
saat ikonu 19:27

Muğla’nın ilçesinde Sahil Güvenlik ve polis ekiplerince düzenlenen operasyonda yaptıkları iddia edilen 13 şüpheliden 10’u tutuklandı.

19 Ağustos 2025’te saat 03.30 sıralarında Sahil Güvenlik ekipleri, Yalancı Boğaz açıklarında seyir halindeki 'Grand Amour' isimli yelkenli tekneyi durdurarak 35’i , 20’si Irak, 1’i Mısır uyruklu olmak üzere toplam 56 düzensiz göçmen ile birlikte bir organizatör şüpheliyi yakaladı.

Marmaris’te göçmen kaçakçılığı operasyonu: Çok sayıda tutuklama var!


TEK TEK ORTAYA ÇIKTI

Operasyonun devamında karada yapılan çalışmalarda, organizatör oldukları değerlendirilen 2 şüpheli gözaltına alınırken, göçmen kaçakçılığında kullanılan bir araç ve motosiklet ele geçirildi. Soruşturma, Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne devredildi. Göçmenlerle yapılan mülakatlarda bazı kişilerin organizasyonda aktif rol aldığı, pasaport topladığı ve barınma sağladığı tespit edildi.

Polis ekiplerinin bir apartta yaptığı aramada farklı şahıslara ait 7 pasaporta el konuldu, apartın işletmecileri ile birlikte toplamda 13 kişi gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İzmir, Çanakkale, Bursa ve Antalya'da orman yangını! Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor
ETİKETLER
#iran
#tutuklama
#marmaris
#organize suç
#göçmen kaçakçılığı
#Irak Konsolosluğu
#Sahil Güvenliği
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.