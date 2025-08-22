İzmir'de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale sürüyor

İzmir'in Menderes ilçesinde öğle saatlerinde ziraat arazisinden çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüyerek ormanlık alana sıçradı. Geniş bir alana yayılan alevleri gören vatandaşlar durumu hemen ekiplere bildirdi.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE EDİLİYOR

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 8 uçak, 9 helikopterle havadan, 25 arazöz, 26 su ikmal ve 4 dozer ile karadan söndürme çalışmaları sürüyor.

DUMANLAR KUŞADASI'NDAN DA GÖRÜLÜYOR

Gökyüzün doğru metrelerce yükselen dumanlar Kuşadası ilçesinden dahi görülebiliyor. Ekiplerin bölgede alevlerle müdacadelesi aralıksız devam ediyor.