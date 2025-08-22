Menü Kapat
Hava Durumu
30°
İstanbul alarm veriyor! Su seviyesi her geçen gün azalıyor: İşte barajların doluluk oranları

Tüm kentlerde olduğu gibi İstanbul da yağmura hasret kaldı. Megakentte yaşayan vatandaşlar, İstanbul'daki baraj doluluk oranlarını araştırmaya başladı. Verilere göre; İstanbul'a 'hayat veren' barajların doluluk oranı her geçen gün düşüyor...

22.08.2025
Baran Aksoy
|
GİRİŞ:
22.08.2025
saat ikonu 11:08
|
GÜNCELLEME:
22.08.2025
saat ikonu 11:36

Kavurucu sıcaklarla birlikte yağmur görmeyen alarm veriyor... Megakente 'hayat veren' barajların her geçen gün düşüyor. Yağışsız geçen yaz dönemiyle birleşen yoğun su tüketimi barajları adeta kuruttu.

İstanbul alarm veriyor! Su seviyesi her geçen gün azalıyor: İşte barajların doluluk oranları

UZMANLAR UYARIYOR!

Uzmanlar, kurak geçen yaz aylarının ardından sonbaharda beklenen yağışların su seviyelerinde yeniden artış sağlayabileceğini belirtiyor. alışkanlıklarının yaygınlaştırılması gerektiğinin altını çizen uzmanlar, kaynakların dikkatli kullanılmasının büyük önem taşıdığını söyledi.

İstanbul alarm veriyor! Su seviyesi her geçen gün azalıyor: İşte barajların doluluk oranları

İSTANBUL'DAKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI KAÇ?

Peki İstanbul'daki baraj doluluk oranları kaç? İSKİ'nin verilerine göre; 22 Ağustos Cuma günü İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 44,8 olarak ölçüldü.

İstanbul alarm veriyor! Su seviyesi her geçen gün azalıyor: İşte barajların doluluk oranları

SON 10 GÜNDE YÜZDE 40'LARA GERİLEDİ

İSKİ'nin web sitesinde yer alan verilere göre; İstanbul'u besleyen barajların günden güne değişimi de durumu ne kadar kritik olduğunu gözler önüne serdi: İşte barajların son 14 gün içeresindeki doluluk oranı...

İstanbul alarm veriyor! Su seviyesi her geçen gün azalıyor: İşte barajların doluluk oranları

BARAJLARDAKİ SON BİR YILDAKİ DEĞİŞİM

İstanbul'daki barajların son bir yıldaki değişimi de tablo olarak verildi. İşte o veriler:

İstanbul alarm veriyor! Su seviyesi her geçen gün azalıyor: İşte barajların doluluk oranları

