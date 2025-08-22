İstanbul alarm veriyor! Su seviyesi her geçen gün azalıyor: İşte barajların doluluk oranları

Kavurucu sıcaklarla birlikte yağmur görmeyen İstanbul alarm veriyor... Megakente 'hayat veren' barajların doluluk oranı her geçen gün düşüyor. Yağışsız geçen yaz dönemiyle birleşen yoğun su tüketimi barajları adeta kuruttu.

UZMANLAR UYARIYOR!

Uzmanlar, kurak geçen yaz aylarının ardından sonbaharda beklenen yağışların su seviyelerinde yeniden artış sağlayabileceğini belirtiyor. Su tasarrufu alışkanlıklarının yaygınlaştırılması gerektiğinin altını çizen uzmanlar, kaynakların dikkatli kullanılmasının büyük önem taşıdığını söyledi.

İSTANBUL'DAKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI KAÇ?

Peki İstanbul'daki baraj doluluk oranları kaç? İSKİ'nin verilerine göre; 22 Ağustos Cuma günü İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 44,8 olarak ölçüldü.

SON 10 GÜNDE YÜZDE 40'LARA GERİLEDİ

İSKİ'nin web sitesinde yer alan verilere göre; İstanbul'u besleyen barajların günden güne değişimi de durumu ne kadar kritik olduğunu gözler önüne serdi: İşte barajların son 14 gün içeresindeki doluluk oranı...

BARAJLARDAKİ SON BİR YILDAKİ DEĞİŞİM

İstanbul'daki barajların son bir yıldaki değişimi de tablo olarak verildi. İşte o veriler: