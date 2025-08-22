Meteoroloji uyardı! Kavrulacağız! İşte 22 Ağustos 2025 il il hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 22 Ağustos Cuma gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre Türkiye'nin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ise ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
BALIKESİR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
EDİRNE °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
A.KARAHİSAR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
ADANA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ANKARA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
BOLU °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
SİNOP °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
AMASYA °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE °C, 30°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 29°C
Parçalı bulutlu
ERZURUM °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
KARS °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
MALATYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 39°C
Az bulutlu ve açık