30°
Avatar
Editor
 | Bengül Arıca

Meteoroloji uyardı! Kavrulacağız! İşte 22 Ağustos 2025 il il hava durumu...

Meteoroloji'nin son hava durumu raporuna göre hava sıcaklıkları Türkiye genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Sıcaklıkların bugün İzmir'de 37, Ankara'da 34, Antalya'da 34 ve İstanbul'da ise 32 derece olacağı belirtildi.

KAYNAK:
Bengül Arıca
|
GİRİŞ:
22.08.2025
08:20
|
GÜNCELLEME:
22.08.2025
08:35

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 22 Ağustos Cuma gününe ilişkin raporunu yayımladı. Rapora göre 'nin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ise ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji uyardı! Kavrulacağız! İşte 22 Ağustos 2025 il il hava durumu...

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

Meteoroloji uyardı! Kavrulacağız! İşte 22 Ağustos 2025 il il hava durumu...

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

Meteoroloji uyardı! Kavrulacağız! İşte 22 Ağustos 2025 il il hava durumu...

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

SİNOP °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

Meteoroloji uyardı! Kavrulacağız! İşte 22 Ağustos 2025 il il hava durumu...

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 30°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 29°C
Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

KARS °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

MALATYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

Meteoroloji uyardı! Kavrulacağız! İşte 22 Ağustos 2025 il il hava durumu...

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

