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Marmaris'te yaban domuzu istilası: Şehir merkezine indiler!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
10 Ağustos 2024 00:22 - Güncelleme : 10 Ağustos 2024 00:23

Muğla Marmaris'te yaşanan yaban domuzu istilası, karmaşıklaşan insan-doğa ilişkisinin çarpıcı bir örneği olarak ortaya çıkıyor. Kuraklık, orman yangınları gibi doğal afetlerin etkisiyle yaşam alanları daralan yaban domuzları, besin arayışında şehir merkezlerine doğru göç ediyor.

Son zamanlarda yaban domuzları şehir merkezlerinde sık sık görülüyor. Muğla Marmaris'te de yaban domuzları şehir merkezine indi. Yemek arayışıyla sokak aralarında dolaşan domuzlar, çöpleri karıştırarak buldukları yiyecek artıklarıyla beslendi.

Marmaris'te yaban domuzu istilası: Şehir merkezine indiler! - 1. Resim

SON ZAMANLARDA ARTTI

Marmaris’te son dönemde yaşanan kuraklık ve orman yangınları nedeniyle doğal yaşam alanlarında yiyecek bulmakta zorlanan yaban domuzları, yerleşim yerlerine iniyor. Vatandaşların cep telefonu kameralarıyla kaydettiği görüntülerde, şehrin farklı noktalarında yaban domuzlarının rahat rahat gezdiği görüldü.

Marmaris'te yaban domuzu istilası: Şehir merkezine indiler! - 2. Resim

VATANDAŞLAR TEDİRGİN

Şehir merkezindeki yaban domuzları vatandaşların hem şaşırmalarına hem de tedirgin olmalarına neden oldu. Yetkililer, vatandaşları domuzlarla karşılaştıklarında sakin olmaları ve cadde ve sokaklarda yiyecek bırakmamaları konusunda uyardı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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