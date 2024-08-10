Marmaris'te yaban domuzu istilası: Şehir merkezine indiler!
Muğla Marmaris'te yaşanan yaban domuzu istilası, karmaşıklaşan insan-doğa ilişkisinin çarpıcı bir örneği olarak ortaya çıkıyor. Kuraklık, orman yangınları gibi doğal afetlerin etkisiyle yaşam alanları daralan yaban domuzları, besin arayışında şehir merkezlerine doğru göç ediyor.
Son zamanlarda yaban domuzları şehir merkezlerinde sık sık görülüyor. Muğla Marmaris'te de yaban domuzları şehir merkezine indi. Yemek arayışıyla sokak aralarında dolaşan domuzlar, çöpleri karıştırarak buldukları yiyecek artıklarıyla beslendi.
SON ZAMANLARDA ARTTI
Marmaris’te son dönemde yaşanan kuraklık ve orman yangınları nedeniyle doğal yaşam alanlarında yiyecek bulmakta zorlanan yaban domuzları, yerleşim yerlerine iniyor. Vatandaşların cep telefonu kameralarıyla kaydettiği görüntülerde, şehrin farklı noktalarında yaban domuzlarının rahat rahat gezdiği görüldü.
VATANDAŞLAR TEDİRGİN
Şehir merkezindeki yaban domuzları vatandaşların hem şaşırmalarına hem de tedirgin olmalarına neden oldu. Yetkililer, vatandaşları domuzlarla karşılaştıklarında sakin olmaları ve cadde ve sokaklarda yiyecek bırakmamaları konusunda uyardı.