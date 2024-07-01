Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili 3 kişi gözaltında
Muğla’nın Marmaris ilçesi Bördübet mevkiinde çıkan orman yangının çıkış sebebiyle ilgili oldukları düşünülen ve karavanları ile yangın çıkan bölgeden uzaklaşırken görüntülenen şahıslar savcılık talimatı ile gözaltına alınarak jandarma merkezine götürüldü.
Yaz aylarının gelmesiyle birlikte yurdun birçok bölgesinde orman yangınları sürüyor.
Hisarönü Mahallesi Bördübet Gölge Koyu mevkiindeki ormanlık alanda dünçıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesiyle söndürüldü.
5 HEKTAR KÜLE DÖNDÜ
5 hektarlık alanın zarar gördüğü olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince olay yerinde yapılan incelemelerde, yangına neden oldukları iddiasıyla bölgede karavanla tatil yapan 3 kişi jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
MANGAL YAKMIŞLAR
Bölgede yaktıkları mangal ateşiyle yangına neden oldukları düşünülen P.S. (39), U.S. (47) ve H.S. (43) isimli şüphelilerin, nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatı ile taksirle orman yangınına neden olma iddiasıyla gözaltına alındığı ve ifade işlemlerinin Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığında sürdüğü bilgisi edinildi.
Yangının çıkış sebebine dair detaylı incelemeler sürerken, jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturmayı geniş çaplı olarak devam ettiriyor.