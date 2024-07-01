Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili 3 kişi gözaltında

01 Temmuz 2024 09:53 - Güncelleme : 01 Temmuz 2024 10:01

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte yurdun birçok bölgesinde orman yangınları sürüyor.

Hisarönü Mahallesi Bördübet Gölge Koyu mevkiindeki ormanlık alanda dünçıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesiyle söndürüldü.

5 HEKTAR KÜLE DÖNDÜ

5 hektarlık alanın zarar gördüğü olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince olay yerinde yapılan incelemelerde, yangına neden oldukları iddiasıyla bölgede karavanla tatil yapan 3 kişi jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

MANGAL YAKMIŞLAR

Bölgede yaktıkları mangal ateşiyle yangına neden oldukları düşünülen P.S. (39), U.S. (47) ve H.S. (43) isimli şüphelilerin, nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatı ile taksirle orman yangınına neden olma iddiasıyla gözaltına alındığı ve ifade işlemlerinin Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığında sürdüğü bilgisi edinildi.

Yangının çıkış sebebine dair detaylı incelemeler sürerken, jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturmayı geniş çaplı olarak devam ettiriyor.