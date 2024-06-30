Bursa'da yangından atların kaçışı görüntülendi

30 Haziran 2024 22:14 - Güncelleme : 30 Haziran 2024 22:27

Türkiye'nin batısı orman yangınlarıyla mücadele ediyor! Antalya, Bursa ve Muğla yanıyor

Türkiye'nin batısı orman yangınlarıyla mücadele ediyor! Antalya, Bursa ve Muğla yanıyor

Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki Yolçatı Mahallesi'nde makilik alanda başlayan yangın bir anda bölgeyi sardı. Çiftlik atlarının kaçış anları yürekleri parçaladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Çiftliğe sıçrayan yangında küçükbaş hayvanlar telef oldu.

BİNİCİLİK ATLARI KURTARILDI

Yangının kısmen kontrol altında tutulduğunu belirten Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, 4 uçak, 4 helikopter havadan müdahalesini sürdürülürken, soğutma çalışmalarına devam edildiğini bildirdi.

Öte yandan, yangın nedeniyle birçok hayvan telef olurken, alevlerin tehdit ettiği Uludağ Üniversitenin Veteriner Fakültesinde bulunan binicilik atları kontrollü şekilde kurtarıldı. O anlar kameraya yansırken, söndürme çalışmaları devam ediyor.