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Bursa'da yangından atların kaçışı görüntülendi

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
30 Haziran 2024 22:14 - Güncelleme : 30 Haziran 2024 22:27

Nilüfer'deki yangında binicilik atlarının alevlerden kaçış anı kameralara yansıdı. Uludağ Üniversitenin Veteriner Fakültesine kadar ulaşan yangında çok sayıda hayvan telef oldu.

Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki Yolçatı Mahallesi'nde makilik alanda başlayan yangın bir anda bölgeyi sardı. Çiftlik atlarının kaçış anları yürekleri parçaladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Çiftliğe sıçrayan yangında küçükbaş hayvanlar telef oldu.

Bursa'da yangından atların kaçışı görüntülendi - 1. Resim

BİNİCİLİK ATLARI KURTARILDI

Yangının kısmen kontrol altında tutulduğunu belirten Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, 4 uçak, 4 helikopter havadan müdahalesini sürdürülürken, soğutma çalışmalarına devam edildiğini bildirdi.

Öte yandan, yangın nedeniyle birçok hayvan telef olurken, alevlerin tehdit ettiği Uludağ Üniversitenin Veteriner Fakültesinde bulunan binicilik atları kontrollü şekilde kurtarıldı. O anlar kameraya yansırken, söndürme çalışmaları devam ediyor.

Bursa'da yangından atların kaçışı görüntülendi - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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