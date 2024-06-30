Bursa'da yangından atların kaçışı görüntülendi
Nilüfer'deki yangında binicilik atlarının alevlerden kaçış anı kameralara yansıdı. Uludağ Üniversitenin Veteriner Fakültesine kadar ulaşan yangında çok sayıda hayvan telef oldu.
Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki Yolçatı Mahallesi'nde makilik alanda başlayan yangın bir anda bölgeyi sardı. Çiftlik atlarının kaçış anları yürekleri parçaladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Çiftliğe sıçrayan yangında küçükbaş hayvanlar telef oldu.
BİNİCİLİK ATLARI KURTARILDI
Yangının kısmen kontrol altında tutulduğunu belirten Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, 4 uçak, 4 helikopter havadan müdahalesini sürdürülürken, soğutma çalışmalarına devam edildiğini bildirdi.
Öte yandan, yangın nedeniyle birçok hayvan telef olurken, alevlerin tehdit ettiği Uludağ Üniversitenin Veteriner Fakültesinde bulunan binicilik atları kontrollü şekilde kurtarıldı. O anlar kameraya yansırken, söndürme çalışmaları devam ediyor.