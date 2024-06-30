Türkiye'nin batısı orman yangınlarıyla mücadele ediyor! Antalya, Bursa ve Muğla yanıyor

30 Haziran 2024 15:27 - Güncelleme : 30 Haziran 2024 16:03

30.06.2024 15:56

BURSA

Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Yolçatı Mahallesi'nde orman yangını çıktı. Vatandaşların durumu ekiplere bildirmesiyle İtfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi başladı.

Çiftliğe sıçrayan yangında küçükbaş hayvanlar telef oldu. Yangının büyüklüğü havadan görüntülendi.

30.06.2024 15:43

ANTALTYA

Antalya'nın Lara bölgesinde orman yangını çıktı. Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlık ekipler yangına karadan ve havadan müdahale ediyor.

30.06.2024 14:00

MUĞLA

Türkiye'nin batısı orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Bu kez de Milas ilçesi Kazıklı ve Gürçamlar Mahallesi sınırında yangın çıktı. Kızılçam ormanlık alanda başlayan yangın sonrası bölgeye çok sayıda arazöz, itfaiye, helikopter ve yangın söndürme uçağı gönderildi. Ekiplerin havadan ve karadan gerçekleştirdiği yoğun müdahale sonrası bölgede bulunan tatil sitelerine alevler ulaşmadan önü kesildi.

Kısmen kontrol altına alınan yangında yerleşim birimlerine tehdidin söz konusu olmadığı açıklandı.