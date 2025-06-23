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 | Baran Aksoy

MASAK raporu oldukça dikkat çekti! Ekrem İmamoğlu'nun oğlu, yurt dışına yüz binlerce euro göndermiş

İBB'ye ve Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında hazırlanan MASAK raporunun yeni detayları gün yüzüne çıktı. Rapora göre; İmamoğlu'nun oğlu Mehmet Selim İmamoğlu'nun Hırvatistan'daki yat şirketine yüz binlerce euro para aktardığı tespit edildi.

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MASAK raporu oldukça dikkat çekti! Ekrem İmamoğlu'nun oğlu, yurt dışına yüz binlerce euro göndermiş
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.06.2025
saat ikonu 14:00
|
GÜNCELLEME:
23.06.2025
saat ikonu 14:04

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında hazırlanan MASAK raporunun yeni detayları ortaya çıktı.

KAYITLARA ŞÜPHELİ OLARAK GEÇTİ

Rapora göre, İmamoğlu’nun oğlu Mehmet Selim İmamoğlu’nun yurt dışındaki yat şirketine 2023 ve 2024’te toplam 637 bin 106 Euro tutarında para aktarılması eylemi ‘şüpheli’ olarak değerlendirildi.

MASAK raporu oldukça dikkat çekti! Ekrem İmamoğlu'nun oğlu, yurt dışına yüz binlerce euro göndermiş

ŞİRKET OĞLUNUN ÇIKTI

2023 ve 2024 yıllarında toplam 637 bin 106 Euro tutarında gönderme işlemi yapıldığı ifade edildi. Rapora göre, İmamoğlu’nun oğlu Mehmet Selim İmamoğlu’nun ‘Tectum Investment D.O.O.’ adlı Hırvatistan’daki bir şirkete 2023 ve 2024 yıllarında toplam 637 bin 106 Euro tutarında gönderme işlemi uyguladığı, Hırvatistan’da yerleşik olan bu şirketin Mehmet Selim İmamoğlu’na ait olduğu bildirildi.

TARİHLER ÖRTÜŞÜYOR

Ayrıca, Mehmet Selim İmamoğlu’nun ‘Tectum Investment D.O.O.’ adlı şirketine gönderdiği para gönderme işlemleri ile annesi Dilek Kaya İmamoğlu ve Hasan İmamoğlu’ndan edindiği tutarlar ve kendisinin gerçekleştirdiği alma işlemlerinin tarih aralığının örtüştüğü belirlendi. Hazırlanan raporda ayrıca, Mehmet Selim İmamoğlu tarafından yurt dışına gönderilen 637 bin 106 Euro tutarında paranın soruşturma kapsamında minimum suç geliri olarak değerlendirildiği de ifade edildi.

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