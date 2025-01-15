Maslak'ta rezidans inşaatındaki kavgada kan aktı! 1 ölü, 4 yaralı

15 Ocak 2025 18:13 - Güncelleme : 15 Ocak 2025 18:25

İstanbul Maslak'taki bir rezidansın inşaat alanında işçiler arasında yaşanan alacak anlaşmazlığı, kavgaya dönüştü. Olayda, 24 yaşındaki Alişan Dağlar bıçakla ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kavgada dört kişi daha yaralanırken, olaya karıştığı tespit edilen 11 kişi emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı.

Dün akşam saat 21.00 civarında SarıyerMaslak​ bölgesinde, özel bir şirkete ait olan rezidans inşaatında yaşanan olayda projede çalışan işçiler arasında, alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Giderek büyüyen tartışma, tarafların sopa ve bıçaklarla birbirlerine saldırmasıyla kavgaya dönüştü. Olayda 1’i ağır olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI!

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ağır yaralanan 24 yaşındaki Alişan Dağlar ile diğer yaralılar Cumali D. (23), Vedat D. (33), Haşim Y. (27) ve Hamza I. (30), sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahaleler sonrası ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

KAVGADA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ!

Hastanede tedavi altına alınan ağır yaralı Alişan Dağlar, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavileri ise hastanelerde sürüyor. Alişan Dağlar'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay yerinde yapılan incelemeler sonrasında olaya karıştığı öğrenilen, Cumali D., Vedat D., Alican Ç., Yusuf Y., İnan A., Özcan G. ve Sinan G., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar daha sonra ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Cumali D., Vedat D., Haşim Y. ve Hamza I.’ın hastanede tedavilerinin tamamlanmasının ardından emniyete götürüleceği belirtildi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.