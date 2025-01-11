Sarıyer'de kahreden ölüm: Reflektör koyarken hayatını kaybetti!

11 Ocak 2025 23:51 - Güncelleme : 11 Ocak 2025 23:58

Sarıyer Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza yaptıktan sonra yola reflektör koymaya çalışan sürücü, otobüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti. Yol jandarma ekiplerinin kontrolünde kademeli olarak tekrar trafiğe açıldı. Otobüs sürücüsü ise gözaltına alındı…

İstanbul​ Sarıyer​ Kuzey Marmara Otoyolu​'nda feci bir kaza meydana geldi. Bariyerlere çarptıktan sonra yola reflektör koymak için aracından inen sürücüye, yolcu otobüsü çarptı. Otobüs​ ile hurdaya dönen araç arasında sıkışan sürücü hayatını kaybetti. Kaza​, saat 18.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Sarıyer mevkii Ankara istikametinde meydana geldi.

OTOBÜSLE HURDAYA DÖNEN ARAÇ ARASINDA SIKIŞTI

İddiaya göre, aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, bariyerlere çarparak kaza yaptı. Ardından yola reflektör koymak için aracından inen sürücüye aynı istikamette seyir halinde olan bir otobüs firmasının yolcu otobüsü çarptı. Otobüs ile hurdaya dönen araç arasında sıkışan sürücü hayatını kaybetti.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çarpmanın etkisiyle aracın plakası yerinden uçtuğu öğrenilirken, ihbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza sonrası yolun 3 şeridi jandarma ekipleri tarafından geçici bir süreliğine trafiğe kapatıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Kaza sonrası otobüs sürücüsü jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede inceleme yaptı. Cenazenin olay yerinden kaldırılmasının ardından yol jandarma ekiplerinin kontrolünde kademeli olarak tekrar trafiğe açıldı.

Kaza yerine gelen sürücünün yakınları sinir krizi geçirdi.