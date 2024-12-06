Maslak'ta silahlı gasp! Taksiciye dehşeti yaşattılar!
İstanbul Esenyurt’ta taksiye binen 2 şüpheli Maslak'ta inip taksiciyi gasp etti. Dehşet saçan şüpheliler başka bir taksiye binip Esenyurt'a geri döndü. Durumun polise haber verilmesinin ardından gaspçılardan biri yakalandı diğerini arama çalışmaları sürüyor.
Esenyurt'ta taksiye binen 2 gaspçı dehşet saçtı. Gece saatlerinde 2 şahıs İstanbul Esenyurt'tan Maslak'a gitmek için bir taksiye bindi. Gittikleri yerde şahıslar, taksiciyi ellerindeki silahla gasp ettikten sonra başka bir taksiye binerek Esenyurt’a geri döndü.
ŞÜPHELİLERDEN BİRİ YAKALANDI
Bu sırada durumu öğrenen diğer taksiciler polis ekiplerine bildirirken şüpheliler koşarak kaçtı. Gaspçılardan biri polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınırken diğer şüpheli ise kayıplara karıştı. Polis ekiplerinin kayıplara karışan diğer gaspçıyı arama çalışmaları sürüyor.