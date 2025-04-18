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 | Banu İriç

Mattia Ahmet Minguizzi'nin adı en sevdiği yerde yaşayacak

Kadıköy'de kaykay malzemeleri almak için gittiği bit pazarında canice öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin adı en sevdiği yere verildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinde oy birliğiyle karar çıktı.

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Mattia Ahmet Minguizzi'nin adı en sevdiği yerde yaşayacak
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
18.04.2025
saat ikonu 05:57
|
GÜNCELLEME:
18.04.2025
saat ikonu 05:57

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, Kadıköy’de kalbinden bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin adının yaşatılması için anlamlı bir karara imza attı.

Mattia Ahmet Minguizzi'nin adı en sevdiği yerde yaşayacak

İBB MECLİSİ KAYKAY PİSTİNİN ADINI MATTIA AHMET MINGUIZZI OLARAK İSİM VERDİ

24 Ocak’ta arkadaşlarıyla birlikte kaykay malzemesi almak üzere Kadıköy Hasanpaşa Mahallesi’ndeki pazara giden Minguzzi, burada uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitirmişti. İBB Meclisi’nin nisan ayı üçüncü oturumunda gündeme gelen isimlendirme önerisi, duygusal anlara sahne oldu. Kararla birlikte Mattia Ahmet Minguzzi’nin adı, tutkunu olduğu kaykay sporuyla özdeşleşen bir alanda yaşatılacak.

Ailesinin talebi doğrultusunda, Maltepe Orhangazi Şehir Parkı’ndaki kaykay pisti artık Ahmet Mattia'nın adıyla anılacak.

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