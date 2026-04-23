Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Mattia Ahmet Minguzzi 23 Nisan doğum gününde mezarı başında anıldı: "İçimizdeki çocuğu hiç öldürmeyelim"

Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi, doğum günü olan 23 Nisan Çocuk Bayramı’nda ailesi ve sevenleri tarafından anıldı. Anne Yasemin Minguzzi’nin oğlunun buzlukta sakladığı Trabzonspor pastasına dair sözleri yürekleri dağladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.04.2026
saat ikonu 18:16
|
GÜNCELLEME:
23.04.2026
saat ikonu 18:16

Kadıköy’de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki ’nin annesi Yasemin Minguzzi ve babası Andrea Minguzzi, çocuklarının mezarını doğum günü olan ’da ziyaret ederek andı. Ziyarette birçok vatandaş da aileye eşlik ederken bazı vatandaşlar Minguzzi'nin mezarına çiçekler ve balonlar bıraktı, Minguzzi'nin mezarının çevresine Türk bayrakları da asıldı.

"HERKESİN İÇİNDE BİRAZ ÇOCUK KALSIN"

Mezarlıkta konuşan baba Andrea Minguzzi, "23 Nisan hepimiz için kutlu olsun. Ahmet maalesef 15 yaşında vefat etti. Yani çocuk kaldı. Tam çocuk bayramında simge gibi oldu. Ama inanın size öneri vermek istiyorum. Bizim içimizdeki çocuğu hiç öldürmeyelim. Ona iyi bakalım. Herkesin içinde biraz çocuk kalsın. Çünkü bu hayatın en güzel zamanı ve en heyecanlı ve dünyayı pozitif gören zaman. Onun için biz hala pozitif devam etmek istiyoruz. Bütün çocuklar için mücadeleye devam ediyoruz. Ne kadar çocuğu kurtarabilirsek şükür ediyoruz" dedi.

"PASTASINI AKŞAM TEK BİR MUMLA ONU ÜFLEYİP DOĞUM GÜNÜNÜ, TEK BAŞIMA KUTLAYACAĞIM"

Anne Yasemin Minguzzi, "Bugün 23 Nisan. Benim oğlumun doğum günü, aynı zamanda . Eskiden çocuk bayramları benim küçüklüğümde çok güzel kutlanırdı. Ama şimdi çocuklar korkuyorlar, son yaşananlardan dolayı. Kahramanmaraş’da olanlar hepimizin canını çok fena yaktı. Benim de böyle haberleri duyunca acım artıyor. Bugün çıkardığımız ‘Çiçeğim Mattia Ahmet Minguzzi’ kitabının imza günü vardı. Çok güzel geçti. Çok kalabalıktı. Yine çocuklar da daha fazlaydı. Buraya geldik. Onun buzlukta sakladığım küçük bir Trabzonspor pastası var. Akşam tek bir mumla onu üfleyip doğum gününü tek başıma kutlayacağım" diye konuştu.

ETİKETLER
#23 Nisan
#çocuk bayramı
#Mattia Ahmet Minguzzi
#Andrea Minguzzi
#Yasemin Minguzzi
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.