Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
35°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti davasında 4. duruşma! Bilirkişi raporu bekleniyor

İstanbul Kadıköy'de gittiği bit pazarında 2 cani tarafından vahşice katledilen Mattia Ahmet Minguzzi cinayetine ilişkin görülen davanın 4. duruşması bugün görülecek. 5 sanığın hakim karşısına geçeceği duruşmada, bilirkişi raporunun sunulması bekleniyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti davasında 4. duruşma! Bilirkişi raporu bekleniyor
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
17.07.2025
saat ikonu 10:28
|
GÜNCELLEME:
17.07.2025
saat ikonu 10:31

'de kaykay malzemesi almak için gittiği bit pazarında bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki 'nin cinayetine ilişkin görülen davada dördüncü duruşma bugün görülecek. 5 sanık hakim karşısına geçecek.

Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti davasında 4. duruşma! Bilirkişi raporu bekleniyor

SANIK SAYISI 4'E YÜKSELDİ

Daha önce 2 sanığın 24'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada, dinlenen 7 sanıktan ikisinin daha sanık sıfatıyla dosyaya eklenmesine karar verildi. Böylece Minguzzi cinayetinde yargılanan sanıkların sayısı 4'e çıkmış oldu.

Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti davasında 4. duruşma! Bilirkişi raporu bekleniyor

REDDİ HAKİM TALEP EDİLMİŞTİ

Önceki duruşmada reddi hakim talebi nedeniyle eski heyet dosyadan çekildi. Bugün yeni heyetin atanması planlanıyor. Duruşmada , kalan tanıkları dinleyecek. Ayrıca, ikinci duruşmada detaylandırılması istenen ancak üçüncü duruşmaya yetişmeyen bilirkişi raporunun da mahkemeye sunulması bekleniyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ahmet Minguzzi cinayeti davasında yeni gelişme! Yeni bilirkişi raporunda şoke eden detaylar
Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesini tehdit davasında karar belli oldu!
ETİKETLER
#cinayet
#kadıköy
#mahkeme
#bıçaklanma
#Mattia Ahmet Minguzzi
#Sanık
#Bilirkişi Raporu
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.