Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti davasında 4. duruşma! Bilirkişi raporu bekleniyor

Kadıköy'de kaykay malzemesi almak için gittiği bit pazarında bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin cinayetine ilişkin görülen davada dördüncü duruşma bugün görülecek. 5 sanık hakim karşısına geçecek.

SANIK SAYISI 4'E YÜKSELDİ

Daha önce 2 sanığın 24'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada, dinlenen 7 sanıktan ikisinin daha sanık sıfatıyla dosyaya eklenmesine karar verildi. Böylece Minguzzi cinayetinde yargılanan sanıkların sayısı 4'e çıkmış oldu.

REDDİ HAKİM TALEP EDİLMİŞTİ

Önceki duruşmada reddi hakim talebi nedeniyle eski heyet dosyadan çekildi. Bugün yeni heyetin atanması planlanıyor. Duruşmada mahkeme, kalan tanıkları dinleyecek. Ayrıca, ikinci duruşmada detaylandırılması istenen ancak üçüncü duruşmaya yetişmeyen bilirkişi raporunun da mahkemeye sunulması bekleniyor.