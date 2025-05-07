Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde yeni gelişme!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışma neticesinde yakalanan, yaşları 18'den küçük olan M.A.D. ve A.Ö., Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından polis eşliğinde adliyeye sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Kadköy'de 24 Ocak tarihinde yaşanan olayda; Mattia Ahmet Minguzzi gittiği bit pazarında B.B. ve U.B. arasında çıkan tartışma sonrası bıçaklanmış ve yerde tekmelenmişti. Ağır yaralanan Minguzzi hastaneye kaldırıldı ancak 9 Şubat’ta hayatını kaybetti. Kaçan iki şüpheli tutuklanırken, haklarında "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 18 ila 24 yıl hapis istemiyle dava açıldı. Mahkemeye sunulan bilirkişi raporunda olay yerinde B.B. ve U.B. dışında iki kişinin daha bulunduğu belirtildi.