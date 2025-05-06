Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarına giden genç yaşadığı ilginç anları paylaştı! Kedi kendisine böyle yol gösterdi

İstanbul Kadıköy'de kaykay malzemesi almak için gittiği bit pazarında vahşice katledilen 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde 2. duruşma 8 Mayıs'ta görülecek. Dava öncesi Ahmet'in mezarını ziyaret etmek isteyen bir vatandaş yaşadığı duygusal anlar saniye saniye kaydetti. Mezarlığa girdiği anda bir kedinin kendisini Ahmet'in mezarına götürdüğünü söyleyen vatandaşın yaşadığı ilginç anlar sosyal medyada da gündem oldu.