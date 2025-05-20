Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde yeni gelişme! Bıçak suç aleti sayılmadı

Mattia Ahmet Minguzzi'nin öldürülmesine ilişkin devam eden davada yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Yargılama sürerken B.B. hakkında ayrıca “Bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satın alma, taşıma veya bulundurma” suçundan ayrıca bir soruşturma yürütüldü. kriminal

KRİMİNAL İNCELEME TAMAMLANDI

Mattia Ahmet Minguzzi'yi hayattan koparan bıçakla ilgili kriminal inceleme tamamlandı. İstanbul Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü’nce hızırlanan raporda; bıçağın 10.3 santimetre uzunluğunda, tek ağızlı, sivri uçlu, oluksuz, sırtı küt, yeşil plastik kabzalı olduğu belirtildi.

BIÇAK SUÇ ALETİ SAYILMADI

Yapılan incelemede bıçağın yasak niteliği taşıyan bıçaklardan olmadığı kaydedilirken; B.B. hakkında “Bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satın alma, taşıma veya bulundurma” suçundan takipsizlik kararı verildi.