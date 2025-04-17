Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi adalete böyle seslendi! 'Yetişkin gibi yargılansınlar'

İtalyan şef ve çellist annenin oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, henüz 14 yaşında İstanbul Kadıköy'deki pazarda canilerin bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Türkiye'nin gündemine oturan olay, 7'den 70'e yürekleri sızlattı. Yargı süreci devam ederken, acılı ailenin adalet arayışı devam ediyor. Bir televizyon programına katılan anne Yasemin Minguzzi ve avukat Rezan Epözdemir çıkacak kararın emsal olmasını istedi. Anne Minguzzi ise 18 yaşından küçük olan katille için "Yetişkin gibi yargılansınlar" talebini yineledi.

Türkiye'nin gündemine oturan Mattia Ahmet Minguzzi davası gündemdeki yerini koruyor. İstanbul'da, biri 15, diğeri 16 yaşındaki çocuklar tarafından bıçaklanarak feci şekilde hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi, katıldığı bir televizyon programında yürekleri sızlatan açıklamalarda bulundu.

Anne Minguzzi, "Sadece Ahmet'i almadılar, çocukların kalplerini çaldılar. Emsal karar çıksın, yetişkin gibi yargılansınlar. Başından beri durmadım durmaya niyetim yok." dedi. Acılı anne, Ahmet'in son nokta olduğunu ve artık bir şeylerin değişmesi gerektiğini belirtti.

Mahkemedeki kalabalığın kendisini mutlu ettiğini belirten Minguzzi, "Kuvvet verdi. Bu çok güzel. Kartopu gibi büyüdü." ifadelerini kullandı.

Yasemin Minguzzi çocuklarla ilgili suçlar için düzenlenen yasanın da değişmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de görüştü. Cumhurbaşkanı talimat verdi yasanın düzenlenmesi için çalışmalar başladı.

Ailenin avukatı Rezan Epözdemir, "Bir çalışma var. Ahmet için uygulanamıyor. Ama başkaları için olacak," dedi.

İtalya'ya gidip Başbakan Corcia Meloni ile görüşeceğini söyleyen anne Minguzzi, "Oradan çok destek var. İtalya'da başbakan ile görüşme var. İtalyan aileler bana yazıyor. Ahmet yarı italyan. Oradaki yasa da değişmeli." diye konuştu.

"12-13 YILA TAHLİYE OLACAKLAR"

Ahmet Minguzzi'nin öldürülmesine ilişkin 2. duruşma 8 Mayıs'ta görülecek. Eğer sanıklar en üst sınır olan 24 yıl ceza alırsa, çocuk oldukları için hapiste geçirecekleri süre neredeyse yarı yarıya azalacak.

Epözdemir, 15 yaşında kalınan 3 yılın 6 yıl sayılacağını ve birisi bakımından 12-13 yılda tahliye olacağını belirtti.