Mattia Ahmet'in ailesine tehdit olayında yeni gelişme: Tutuklu sayısı yükseldi

Kadıköy'de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin ölümünün ardından ailesine sosyal medyadan tehdit mesajları atan şüpheli de tutuklandı, olayla bağlantılı tutuklu sayısı 6’ya yükseldi. Gümüşhane’de yakalanan K.Y., çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderildi.
Kadıköy’de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesine sosyal medya üzerinden tehdit mesajları gönderdiği belirlenen K.Y. adlı şüpheli, Gümüşhane’de yakalandıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın duyurusuyla yakalandığı açıklanan şüpheli, işlemlerinin ardından İstanbul’a getirildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nda ifadesi alınan K.Y., “birden fazla kişiyle tehdit” ve “silahla tehdit” suçlamalarıyla sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.