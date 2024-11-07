Mauro Icardi ile Wanda Nara boşanıyor iddiası! Galatasaray’ın yıldız futbolcusu kararını verdi

07 Kasım 2024 10:35 - Güncelleme : 07 Kasım 2024 10:40

Galatasaray’ın süper starı Mauro Icardi, özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Son olarak Arjantinli yıldız oyuncunun eşi Wanda Nara’nın, başka bir şarkıcı isimle yakın görüntüleri Icardi’nin boşanıyor iddialarını gündeme getirdi.

Wanda Nara, L-Gante ile olan aşkını ilan etti! Mauro Icardi çileden çıktı

Wanda Nara, L-Gante ile olan aşkını ilan etti! Mauro Icardi çileden çıktı

Galatasaray'ın süper starı Mauro Icardi saha içinde konuşulduğu gibi saha dışı yaşantısıyla da çok fazla konuşulan bir isim. Yıldız oyuncunun eşiyle olan çalkantılı ilişkisi de gündemden düşmüyor. Yaz aylarında Wanda Nara'nın Icardi'den boşanmak istediği ortaya çıkmıştı. Boşanma sürecine giren çift daha sonra yeniden barışma kararı almış ve evliliklerine devam etmişlerdi.

BERABER KLİP ÇEKMİŞLERDİ!

Galatasaray'ın başarılı forvet oyuncusu Mauro Icardi'nin çalkantılı evliliğinde yeni bir gelişme yaşandı. Wanda Nara Arjantin'de geçmişte beraber şakı yapıp klip çektiği L-Gante ile yeniden bir araya geldi.

Wanda Nara ve L-Gante'nin yakın görüntüleri de sosyal medyaya düştü.

ICARDİ BOŞANMA KARARI ALDI İDDİASI!

Çıkan bu görüntülerden sonra Mauro Icardi eşi Wanda Nara'dan ayrılmak istediği ve çocukları için de DNA testi yaptırma kararı aldığı iddia edildi. İtalya basınına yansıyan iddiaları destekleyen bir hamle de Icardi'den geldi.

Galatasaray'ın başarılı forvet oyuncusu Mauro Icardi eşi Wanda Nara'yı sosyal medya hesabından takip etmeyi de bıraktı.

Mauro Icardi'nin, eşi Wanda Nara'ya ne zaman boşanma davası açacağı da önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Daha önce de boşanma kararı alan ancak daha sonra yeniden barışma kararı alan çiftin geleceği şimdiden merak konusu oldu.