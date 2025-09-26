Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Mavi Vatan'da uyuşturucu operasyonu! Kilolarca ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Muğla açıklarında JİHA destekli deniz operasyonu ile 210 kilogram skunk maddesinin ele geçirildiğini açıkladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.09.2025
saat ikonu 08:15
|
GÜNCELLEME:
26.09.2025
saat ikonu 08:20

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mavi vatanımızda zehir tacirlerine geçit yok. Muğla İl Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığınca, Muğla açıklarındaki uluslararası madde ticaretine yönelik yapılan koordineli çalışmalar sonucu; Uluslararası uyuşturucu tacirlerine ait tekneyi JİHA’larımız ile saniye saniye izleyerek denizden operasyon için düğmeye bastık. JİHA destekli takip sonucu teknede yapılan aramada 210 kilogram uyuşturucu maddesi ele geçirdik. 2 şüpheli zehir tacirini yakaladık" ifadelerine yer verdi.

Mavi Vatan'da uyuşturucu operasyonu! Kilolarca ele geçirildi

"KARARLILIKLA DEVAM EDİYORUZ"

Bakan Yerlikaya uyuşturucu ile mücadelede kararlılık vurgusu yaptığı paylaşımında, "Muğla Valimizi, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Jandarma Asayiş ve İstihbarat Başkanlıklarımızı, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı, Jandarma İHA Komutanlığımızı, Muğla İl Jandarma Komutanlığımızı ve Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı bağlısı yüzer unsurlarımızı, Kahraman Jandarmamız ve Sahil Güvenliğimizi tebrik ediyorum. Karada Jandarmamız ve Polisimiz, Mavi Vatan’ımızda Sahil Güvenliğimiz ile evlatlarımızın ve toplumumuzun güvenli yarınlarını sağlamak için mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bakan Yerlikaya paylaştı: Kadın pilot mahsur kalan 7 denizciyi böyle kurtardı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: Zehir tacirleri enselendi
ETİKETLER
#uyuşturucu
#jandarma
#skunk
#Mücadeler
#Tekne Karnavalı
#Sahilgüvenlik
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.