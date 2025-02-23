Maydonoz Döner’e FETÖ operasyonunda yeni ayrıntılar ortaya çıktı: Savcılıkta itiraf etmiş!

Maydonoz Döner restoran zincirine yönelik FETÖ soruşturmasında çarpıcı gelişmeler yaşandı. Restoranın eski çalışanı R.Ö., savcılığa verdiği ifadelerde önemli itiraflarda bulundu. R.Ö.'nün, ciro artışları ve kamudan ihraç edilen FETÖ şüphelilerinin toplantıları hakkında CİMER'e bir itiraf mektubu yazdığı ortaya çıktı. İşte dikkat çeken detaylar…

Maydonoz Döner’in eski çalışanının savcılıkta itiraflarda bulunduğu öğrenildi. Savcılık ifadesinde R.Ö., örgütle bağlantısını bildiği bir arkadaşının referansıyla garson olarak işe başladığını ve birçok itirafta bulunduğunu söyledi. R.Ö.'ye, müdür veya yönetici olarak çalışabileceği, zamanla hissedar olup ek gelir elde edebileceği vaadinde bulunuldu. Ancak R.Ö.'nün daha önce FETÖ soruşturması kapsamında etkin pişmanlıktan faydalandığı öğrenilince ortaklık verilmedi.

CİMER’E MEKTUP YAZMIŞ!

Restoran zincirinin şubelerinden birinde çalışan R.Ö. isimli kişiye, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandığı anlaşılınca ciro düşüşü, iş yeri dağınıklığı gibi bahanelerle mobbing uygulandığı iddia edildi. R.Ö.’nün, ciro artışları ve kamudan ihraç edilen FETÖ şüphelilerinin toplantılar yaptığına ilişkin CİMER’e bir itiraf mektubu yazdığı belirlendi. Savcılık tarafından ifadesi alınan R.Ö., örgütle bağlantısını bildiği bir arkadaşının referansıyla garson olarak işe başladığını anlatıp, birçok itirafta bulundu.

ETKİN PİŞMANLIKTAN YARARLANMAYANLARI SEÇİYORLAR

Antalya merkezli 31 şehirde düzenlenen operasyonlarda 353 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Operasyon kapsamında alınan ifadelerde, örgütün döner restoran zincirinde hisse payı ile ortaklık verdiği kişileri daha önce adli işlem geçirmelerine rağmen özellikle etkin pişmanlıktan faydalanmayan, FETÖ’ye sadık kişilerden seçtiği anlaşılıyor.

R.Ö., kendisini işe alan ortaklardan E.K.’nin örgüt üyeliği suçlamasıyla yargılandığını ve yüksek ceza aldığını belirtti.

“İŞE REFERANSLA GİRDİM”

E.K.’nin, kendisinin etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandığını bildiğini belirten R.Ö., “Örgütle bağlantısını bildiğim arkadaşımın referansı ile garson olarak işe başladım. Sonrasında üç farklı şubeden sorumlu olarak görevlendirilmiştim. Arkadaşım beni davet ederken yüzde 5 hisse payı ile ortak olabileceğimi belirtmişti ancak etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandığım öğrenilince hisse verilmedi, önce baskı kuruldu, sonra da işten çıkarıldım.” dedi.

“GÜVENİLMEYEN HİÇ KİMSEYE HİSSE PAYI VERİLMEDİ”

R.Ö, şunları anlattı:

“Bana ciro düşüşü, iş yeri dağınıklığı, uygulama sitelerindeki puan düşüklüğü gibi gerekçelerle mobbing uygulanmaya başlandı. Vadedilen hissedarlıktan da faydalanamadım. Bana hisse verilmeyeceği söylendi. Sonraki bir görüşmede de E.K. bu hususun şaka olduğunu ifade etmişti. Bana verilmesi vadedilen hisse yüzde 5 oranındaydı.

Bu hisse karşılığında bir para konuşulmamıştı. Yüzde 5’lik hisse payı verilse dahi gayri resmi bir şekilde olacaktı. Yüzde 5’lik hissenin üzerinde de kimseye pay verilmediğini E.K'nin beyanıyla öğrendiğini bildiren R.Ö., şu bilgileri verdi:

“Mağaza sorumlularına farklı şubelerde yine yüzde 5’lik paylar verilebiliyordu ancak tek mağazada söz sahipliği artmaması ve idari kontrolün elden çıkmaması için yüzde 5 üzerine pay kesinlikle verilmiyordu.

Resmiyette şirket sahibi gözüken kişilerin de FETÖ iltisakları vardır. Dışarıdan bir kişiye hisse ya da franchising açmasına müsaade edilmediğini düşünüyorum.”

10’U KAMU PERSONELİ 353 KİŞİ GÖZALTINDA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 21 Şubat’ta sosyal medya hesabından, Antalya merkezli 31 ilde FETÖ’ye yönelik eş zamanlı düzenlenen Kıskaç-40 operasyonunda, Maydonoz Döner isimli restoran zinciri üzerinden örgüte finansman sağladığı belirlenen, aralarında kamu personeli 10 kişinin de bulunduğu 353 şüphelinin yakalandığını açıklamıştı.