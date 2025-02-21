Galatasaray'ın Maydonoz Döner ile sponsorluk anlaşması var mı? Kulüpten açıklama geldi

Galatasaray, hakkında soruşturma başlatılan Maydonoz Döner ile ilgili açıklama yayınladı. Kulüp, terör ile bağdaştırılan markayla herhangi bir anlaşma yapılmadığını belirtti.

FETÖ operasyonları kapsamında, Maydonoz döner restoranı zinciri aracılığıyla terör örgütüne finansman sağladığı tespit edilen şüpheliler gözaltına alındı. Akabinde ise bu markayla sponsorluk anlaşması olmadığına dair Galatasaray'dan açıklama geldi.

"Somca Gıda Dağıtım ve Pazarlama A.Ş ile kulübümüzün ve / veya iştiraklerinin herhangi bir sponsorluk anlaşması bulunmamaktadır. Bu şirket ile kulübümüzü iltisaklı gösteren şahıslar ve kurumlar hakkında hukuki işlem başlatılacaktır." denildi.