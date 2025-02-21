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Spor
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Editor
 | Burak Ayaydın

Jose Mourinho yıldız ismin biletini kesti! Fenerbahçeli taraftarlarda ayrılık şaşkınlığı

Fenerbahçe'de Jose Mourinho tarafından Alexander Djiku için nihai karar verildi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, taraftarın performansından memnun olduğu Alexander Djiku için 'gönderilmeli' raporu verdi.

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Jose Mourinho yıldız ismin biletini kesti! Fenerbahçeli taraftarlarda ayrılık şaşkınlığı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
21.02.2025
saat ikonu 12:59
|
GÜNCELLEME:
21.02.2025
saat ikonu 13:02

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Alexander Djiku'yu resmen gözden çıkardı. Fenerbahçe'nin Milan Skriniar gibi isimlerle yola devam etmesi gerektiğini düşünen Jose Mourinho, Alexander Djiku'yu yeni sezon planlarında düşünmüyor.

FENERBAHÇE'DE JOSE MOURINHO'NUN ALEXANDER DJIKU KARARI

İlk geldiği zamanlardaki performansıyla Fenerbahçeli taraftarlardan geçer not alan Alexander Djiku için sürpriz bir süreç yaşanıyor. Ara transferde Milan Skriniar ve Diego Carlos'u kadrosuna katan Fenerbahçe'de, Portekizli hoca daha farklı bir yapılanma planlıyor. Önümüzdeki yıl için kadro derinliğini tasarlamaya başlayan Mourinho, Alexander Djiku'yu gönderilecekler listesine ekledi. Deneyimli çalıştırıcı, defans bölgesine daha kaliteli takviyeler istiyor.

Alexander Djiku'dan Jose Mourinho'ya övgü: O bir futbol efsanesi - Son Dakika Spor Haberleri

FENERBAHÇE İÇİN VIRGIL VAN DIJK DUYURULMUŞTU

Dün gece saatlerinde Fenerbahçe'nin yeni transfer hedefinin dünyaca ünlü savunmacı Virgil van Dijk olduğu duyurulmuştu. Hollandalı oyuncunun transferine onay veren Mourinho, bundan sonraki süreçte daha çok yıldız transferleri ya da genç oyuncu yatırımları yapılmasını istiyor.

Fenerbahçe'de Alexander Djiku gelişmesi! - Aspor

PERFORMANSI

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 27 maça çıkan Alexander Djiku, 2153 dakika sahada kalmış ve gol ya da asist katkısı yapamamıştı. Ayrıca 30 yaşındaki savunmacıya Fransa'dan talipler olduğu da biliniyor.

Sıkça Sorulan Sorular

ALEXANDER DJIKU FENERBAHÇE'DE KAÇ MAÇA ÇIKTI?
Fenerbahçe'ye geldiği 2023 yazından bu yana 63 maça çıkan Djiku, 3 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

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#jose mourinho
#alexander djiku
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