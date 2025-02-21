Jose Mourinho yıldız ismin biletini kesti! Fenerbahçeli taraftarlarda ayrılık şaşkınlığı

Fenerbahçe'de Jose Mourinho tarafından Alexander Djiku için nihai karar verildi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, taraftarın performansından memnun olduğu Alexander Djiku için 'gönderilmeli' raporu verdi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Alexander Djiku'yu resmen gözden çıkardı. Fenerbahçe'nin Milan Skriniar gibi isimlerle yola devam etmesi gerektiğini düşünen Jose Mourinho, Alexander Djiku'yu yeni sezon planlarında düşünmüyor.

FENERBAHÇE'DE JOSE MOURINHO'NUN ALEXANDER DJIKU KARARI

İlk geldiği zamanlardaki performansıyla Fenerbahçeli taraftarlardan geçer not alan Alexander Djiku için sürpriz bir süreç yaşanıyor. Ara transferde Milan Skriniar ve Diego Carlos'u kadrosuna katan Fenerbahçe'de, Portekizli hoca daha farklı bir yapılanma planlıyor. Önümüzdeki yıl için kadro derinliğini tasarlamaya başlayan Mourinho, Alexander Djiku'yu gönderilecekler listesine ekledi. Deneyimli çalıştırıcı, defans bölgesine daha kaliteli takviyeler istiyor.

FENERBAHÇE İÇİN VIRGIL VAN DIJK DUYURULMUŞTU

Dün gece saatlerinde Fenerbahçe'nin yeni transfer hedefinin dünyaca ünlü savunmacı Virgil van Dijk olduğu duyurulmuştu. Hollandalı oyuncunun transferine onay veren Mourinho, bundan sonraki süreçte daha çok yıldız transferleri ya da genç oyuncu yatırımları yapılmasını istiyor.

PERFORMANSI

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 27 maça çıkan Alexander Djiku, 2153 dakika sahada kalmış ve gol ya da asist katkısı yapamamıştı. Ayrıca 30 yaşındaki savunmacıya Fransa'dan talipler olduğu da biliniyor.