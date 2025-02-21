Fenerbahçe'de yüzyılın transferi gerçekleşiyor! Jose Mourinho'nun onayladığı yıldız futbolcu duyuruldu

Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'sinde yeni hedef Virgil van Dijk oldu. Fenerbahçe yönetiminin gelecek sezonda kadroya katmak istediği Virgil van Dijk için Jose Mourinho'dan da onay çıktı.

Fenerbahçe Jose Mourinho'nun da onayıyla yeni transfer hedefini Virgil van Dijk olarak belirledi. Önümüzdeki yıl için Virgil van Dijk ile yakından ilgilenen Fenerbahçe yönetimi, teknik adam Jose Mourinho'nun da onayıyla sürpriz transfer için hazırlıklara başladı.

JOSE MOURINHO FENERBAHÇE'SİNDE YENİ TRANSFER HEDEFİ VIRGIL VAN DIJK

Serdar Ali Çelikler'in duyurduğu transfer gelişmesine göre Fenerbahçe yönetiminin aklındaki flaş isim Virgil van Dijk! Halihazırda Liverpool ile olan sözleşmesi önümüzdeki yaz bitecek olan Hollandalı yıldız için Fenerbahçe yönetimi resmen planlamalara başladı. Başarılı çalıştırıcı Jose Mourinho'nun da onay verdiği yıldız stoper, Fenerbahçe tarihindeki en önemli imzalardan biri olarak görülüyor.

VIRGIL VAN DIJK İÇİN SÜREÇ KARIŞIK

Liverpool ile oldukça başarılı bir sezon geçiren 33 yaşındaki savunmacı, İngiliz devinden gelecek olan kontrat teklifine göre hareket etmeyi planlıyor. En azından 2 yıllık bir sözleşme bekleyen Hollandalı, Liverpool'un böyle bir teklifle gelmemesi halinde ayrılık ihtimalini gündemine alacak. Ayrıca son dönemde dünya yıldızı Mohamed Salah için bile istediği şartları sunmayan Liverpool'un, yaş durumunu da gözeterek Virgil için masaya oturmama ihtimali de İngiltere'de konuşuluyor.

YÖNETİM BÜYÜK DÜŞÜNÜYOR

Virgil van Dijk transferini duyuran Serdar Ali Çelikler ayrıca, "Fenerbahçe yönetiminin kafa yapısı değişti. Daha iyi kadrolar kurmak istiyorlar. Önümüzdeki sene net olarak kadro değeri yukarı çekilecek." ifadelerini kullandı.

DÜZENLİ OYNUYOR

Sezona damga vuran Liverpool'da istikrarlı olarak forma giyen Virgil, bu sezon 35 maça çıktı ve 3 gol ile 1 asistlik katkı sağladı. Yıldız savunmacı, İngiliz devine 85 milyon Euroya transfer olmuştu.