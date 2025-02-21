Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe'de yüzyılın transferi gerçekleşiyor! Jose Mourinho'nun onayladığı yıldız futbolcu duyuruldu

Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'sinde yeni hedef Virgil van Dijk oldu. Fenerbahçe yönetiminin gelecek sezonda kadroya katmak istediği Virgil van Dijk için Jose Mourinho'dan da onay çıktı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fenerbahçe'de yüzyılın transferi gerçekleşiyor! Jose Mourinho'nun onayladığı yıldız futbolcu duyuruldu
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
21.02.2025
saat ikonu 10:37
|
GÜNCELLEME:
21.02.2025
saat ikonu 10:41

Fenerbahçe Jose Mourinho'nun da onayıyla yeni transfer hedefini Virgil van Dijk olarak belirledi. Önümüzdeki yıl için Virgil van Dijk ile yakından ilgilenen Fenerbahçe yönetimi, teknik adam Jose Mourinho'nun da onayıyla sürpriz transfer için hazırlıklara başladı.

JOSE MOURINHO FENERBAHÇE'SİNDE YENİ TRANSFER HEDEFİ VIRGIL VAN DIJK

Serdar Ali Çelikler'in duyurduğu transfer gelişmesine göre Fenerbahçe yönetiminin aklındaki flaş isim Virgil van Dijk! Halihazırda Liverpool ile olan sözleşmesi önümüzdeki yaz bitecek olan Hollandalı yıldız için Fenerbahçe yönetimi resmen planlamalara başladı. Başarılı çalıştırıcı Jose Mourinho'nun da onay verdiği yıldız stoper, Fenerbahçe tarihindeki en önemli imzalardan biri olarak görülüyor.

Galatasaray transferde büyük oynuyor! Van Dijk'a teklif - Dünya ve Türkiye Gündemini Anında Takip Edin | Haber Portalı - aslinda.com

VIRGIL VAN DIJK İÇİN SÜREÇ KARIŞIK

Liverpool ile oldukça başarılı bir sezon geçiren 33 yaşındaki savunmacı, İngiliz devinden gelecek olan kontrat teklifine göre hareket etmeyi planlıyor. En azından 2 yıllık bir sözleşme bekleyen Hollandalı, Liverpool'un böyle bir teklifle gelmemesi halinde ayrılık ihtimalini gündemine alacak. Ayrıca son dönemde dünya yıldızı Mohamed Salah için bile istediği şartları sunmayan Liverpool'un, yaş durumunu da gözeterek Virgil için masaya oturmama ihtimali de İngiltere'de konuşuluyor.

Virgin Van Dijk'dan Liverpool'daki geleceğiyle ilgili açıklama- Son Dakika Spor Haberleri | NTVSpor

YÖNETİM BÜYÜK DÜŞÜNÜYOR

Virgil van Dijk transferini duyuran Serdar Ali Çelikler ayrıca, "Fenerbahçe yönetiminin kafa yapısı değişti. Daha iyi kadrolar kurmak istiyorlar. Önümüzdeki sene net olarak kadro değeri yukarı çekilecek." ifadelerini kullandı.

DÜZENLİ OYNUYOR

Sezona damga vuran Liverpool'da istikrarlı olarak forma giyen Virgil, bu sezon 35 maça çıktı ve 3 gol ile 1 asistlik katkı sağladı. Yıldız savunmacı, İngiliz devine 85 milyon Euroya transfer olmuştu.

Sıkça Sorulan Sorular

VIRGIL VAN DIJK HİÇ ŞAMPİYONLAR LİGİ KAZANDI MI?
Evet, yıldız savunmacı 2018-2019 sezonunda Liverpool ile Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamıştı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Gedson Fernandes transferi gerçekleşiyor! Beşiktaş'ta anlaşma tamam
Fenerbahçeli Anderson Talisca'da transfer sürprizi! 18 milyon Euro
ETİKETLER
#jose mourinho
#liverpool
#Fenerbahçe Derbisi
#Transfer Haberleri
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.