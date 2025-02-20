Fenerbahçeli Anderson Talisca'da transfer sürprizi! 18 milyon Euro

Fenerbahçe'nin yeni transferi Anderson Talisca için flaş bir iddia geldi. Fenerbahçe'ye yüksek bir maaş anlaşmasıyla transfer olan Anderson Talisca için 18 milyon Euro detayı duyuruldu.

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadroya kattığı Anderson Talisca için bonservis bilgisi paylaşıldı. Fenerbahçe'deki 1.5 yıllık kontrat sürecinde 15.5 milyon Euro kazanacağı belirtilen Anderson Talisca'da, satış süreciyle ilgili kritik detaylar var.

FENERBAHÇE'DE ANDERSON TALISCA TRANSFERİ İÇİN SÜRPRİZ DETAY

Bışar Özbey'in iddiasına göre Anderson Talisca, Fenerbahçe'ye bonservissiz gelmedi. Maaşı haricinde Talisca için bonservis bedeli de olduğunu belirten spor yorumcusu, yetenekli oyuncunun Fenerbahçe'ye maliyetinin en az 18 milyon Euro olduğunu söyledi. Ayrıca pek çok ek maddeyi de kapsayan transfer sözleşmesinde, sonraki satışla ilgili süreçler olabileceği de açıklandı. Netice olarak ise sürpriz bir Anderson Talisca transferinde, Al Nassr'ın yeni bonservisten pay alma durumu söz konusu.

FENERBAHÇE'DE 5 MAÇ

Yeni kulübü Fenerbahçe'de 5 maça çıkan Brezilyalı, 2 gollük skor katkısı sağladı.