Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin yabancı hakemini açıkladı. Maçı yöneteceğine dair birkaç gün önceden iddialar çıkan Slavko Vincic, derbide düdük çalacak.
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin yabancı hakemi resmen belli oldu.
TFF tarafından yapılan açıklamada, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin yabancı hakemi Slavko Vincic olarak açıklandı.
Slavko Vincic'in yardımcılığını ise Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yapacak. Mücadelenin 4. hakemi de Kadir Sağlam.
Vincic; daha önce Fenerbahçe'nin Benfica ile 1-1, Galatasaray'ın ise Club Brugge ile 0-0 berabere kaldığı maçları yönetmişti.
Sabah'ta yer alan habere göre TFF, yabancı hakem kararını alırken UEFA Hakem Komitesi Başkanı Roberto Rosetti ile müzakere gerçekleştirdi ve bu tavsiye doğrultusunda süreci tamamladı.