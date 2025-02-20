Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu!

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin yabancı hakemi resmen belli oldu.

TFF tarafından yapılan açıklamada, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin yabancı hakemi Slavko Vincic olarak açıklandı.

Slavko Vincic'in yardımcılığını ise Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yapacak. Mücadelenin 4. hakemi de Kadir Sağlam.

DAHA ÖNCE DE MAÇLARIMIZI YÖNETTİ

Vincic; daha önce Fenerbahçe'nin Benfica ile 1-1, Galatasaray'ın ise Club Brugge ile 0-0 berabere kaldığı maçları yönetmişti.

UEFA ÖNERİSİYLE SEÇİLDİ

Sabah'ta yer alan habere göre TFF, yabancı hakem kararını alırken UEFA Hakem Komitesi Başkanı Roberto Rosetti ile müzakere gerçekleştirdi ve bu tavsiye doğrultusunda süreci tamamladı.

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