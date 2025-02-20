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Editor
 | Burak Ayaydın

Mehmet Demirkol "Galatasaray gol yememek için dua etsin"

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi süreçlerini değerlendiren Mehmet Demirkol'dan kritik yorumlar geldi. Socrates'in YouTube hesabında açıklamalar yapan Mehmet Demirkol, 'yanlış turnuvadayız' mesajını da verdi. İşte detaylar.

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Mehmet Demirkol
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
20.02.2025
saat ikonu 09:25
|
GÜNCELLEME:
20.02.2025
saat ikonu 09:28

Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi sürecini değerlendirdi. AZ Alkmaar karşısında ilk maçı farklı skorla kaybeden Galatasaray hakkında önemli yorumlar yapan Mehmet Demirkol, Okan Buruk'un tercihlerine dair de analizler yaptı.

MEHMET DEMİRKOL'DAN GALATASARAY ÜZERİNDEN AVRUPA RAPORU

Avrupa'daki organizasyonlara yeterince önem verilmediğini ve bu durumun çok ilginç olduğunu belirten Demirkol, "Bizim gündemimizde Avrupa'daki maçlar üçüncü sırada. Bu durum gerçekten çok enteresan. Derbiden çok sık bahsediyoruz ama Avrupa için durum maalesef böyle değil. Şampiyonlar Ligi'nin halini de gördük. Aslında Fenerbahçe de Galatasaray da orada olmalıydı. Yanlış turnuvadayız. Bizde artık Avrupa hiç düşünülmüyor." dedi.

"GOL YEMEMEK İÇİN DUA ETMEK LAZIM"

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında en çok gol yiyen dördüncü takım olduğundan bahseden Mehmet Demirkol, "Gol yememek için dua edip ayrıca da yüksek baskıyla başlamak lazım. Bence esas sorun savunmada değil, orta saha merkezdeki tercihler doğru olmayabilir. Sara ve Torreira ikilisi doğru işlemiyor. Bu bölge Lemina ile desteklenebilseydi çok daha iyi bir savunma yapılabilirdi. Ritimle ilgili büyük bir problem var ve Galatasaray'ı Avrupa'da en çok zorlayan şey de tam olarak bu durum." ifadelerini kullandı.

Sıkça Sorulan Sorular

GALATASARAY AZ ALKMAAR DEPLASMANINDAN HANGİ SKORLA DÖNMÜŞTÜ?
Temsilcimiz, Hollanda deplasmanından 4-1 mağlup dönmüş ve tur için şansını zora sokmuştu.

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ETİKETLER
#Spor
#20 Mayıs 1934
#Futbol takımı, Galatasaray
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