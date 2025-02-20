Hollanda'da bir zafer daha! PSV Juventus'u eledi

Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven, Juventus'u eledi. Bir diğer Hollanda ekibi Feyenoord'un Milan'ı turnuva dışına itmesinin ardından, bu sefer de PSV tur biletini kaptı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Hollanda takımları adeta fırtına estiriyor. Salı günü Feyenoord Milan'ı elerken, çarşamba günü de PSV Eindhonven Juventus karşısında turlayan taraf oldu. Uzatmalara giden maçta ev sahibi PSV, İtalyan devi Juventus'u 3-1'lik skorla eledi.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE PLAY-OFF HEYECANI

Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven rövanş maçında sahasında İtalyan ekibi Juventus ile karşılaştı.

İlk maçı deplasmanda 2-1 kaybeden PSV, evindeki maçta 90 dakikayı 2-1 önde tamamladı ve mücadeleyi uzatmaya taşıdı.

Uzatmada 1 gol daha bulan Hollanda ekibi, maçı 3-1 kazanarak son 16 turuna kaldı.

PSV'ye turu getiren golleri 53'. dakikada Ivan Perisic, 74. dakikada Ismael Saibari ve 98. dakikada Ryan Flamingo attı. Juventus'un tek golü ise 63. dakikada Timothy Weah'tan geldi.

KENAN YILDIZ SONRADAN DAHİL OLDU

Maça yedek kulübesinde başlayan milli futbolcu Kenan Yıldız, 77. dakikada Francisco Conceiçao'nun yerine oyuna dahil oldu. Yıldız maçın son bölümündeki performansıyla dikkat çekerken, müsabakaya neden yedek başladığı da futbolseverler arasında tartışma konusu oldu.