Arda Güler için İspanya'dan şaşırtan iddia! Fenerbahçe'ye mi dönüyor?

İspanyol devi Real Madrid'de forma giyen Arda Güler'in takımdaki geleceğine ilişkin spekülasyonlar ülkenin spor medyasının gündeminde yer tutmaya devam ediyor. Başkent ekibinin La Liga'da çıktığı son Osasuna 10 dakika boyunca ısınmasına rağmen sahaya sürülmeyen Arda Güler'in jest ve mimikleri çok konuşulmuştu. Bu olay sıcaklığını korurken ortaya sürpriz bir iddia atıldı.

HEDEFİ 2026 DÜNYA KUPASI!

Sport'un haberine göre 19 yaşındaki milli futbolcumuz, 2026 Dünya Kupası'na formda girmek amacıyla düzenli forma giyeceği bir takıma kiralanma talebinde bulundu. Haberde Real Madrid yönetimine ara transfer döneminde ayrılabileceğine dair sinyaller gönderen ancak dikkate alınmayan Arda'nın bu kez ayrılık konusunda net olduğu belirtildi. Haberde yer alan asıl sürpriz ise Arda'nın Süper Lig'de oynama seçeneğini de ciddi olarak düşündüğü iddiası. Genç orta saha oyuncusunun kendini geliştirmek adına rekabet faktöründen daha az etkileneceği için Türkiye'ye dönebileceği de belirtildi.

FENERBAHÇE TARAFTARI KENDİNDEN EMİN

Bu iddia özellikle Fenerbahçe taraftarları arasında heyecanla karşılandı. Sarı-Lacivertli futbolseverler Arda'nın Türkiye'ye dönmeye karar vermesi durumunda Fenerbahçe'den başka bir tercihte bulunmayacağından emin.

Bu sezon Real Madrid'de 8'i ilk 11'de olmak üzere 27 resmi maçta forma giyen Arda, 967 dakika sahada kaldı. Genç yıldız bu müsabakalarda takımına 3 gol, 5 asistlik skor katkısı sundu.