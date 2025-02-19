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 | Suat Vilgen

Arda Güler için İspanya'dan şaşırtan iddia! Fenerbahçe'ye mi dönüyor?

Arda Güler transfer iddialarıyla bir kez daha İspanyol medyasının gündeminde. Ancak bu kez ortaya atılan iddia sadece İspanyol değil Türk futbolseverler için de sürpriz niteliğinde. İşte detaylar...

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Arda Güler için İspanya'dan şaşırtan iddia! Fenerbahçe'ye mi dönüyor?
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
19.02.2025
saat ikonu 11:02
|
GÜNCELLEME:
19.02.2025
saat ikonu 11:14

İspanyol devi Real Madrid'de forma giyen Arda Güler'in takımdaki geleceğine ilişkin spekülasyonlar ülkenin spor medyasının gündeminde yer tutmaya devam ediyor. Başkent ekibinin La Liga'da çıktığı son Osasuna 10 dakika boyunca ısınmasına rağmen sahaya sürülmeyen Arda Güler'in jest ve mimikleri çok konuşulmuştu. Bu olay sıcaklığını korurken ortaya sürpriz bir iddia atıldı.

HEDEFİ 2026 DÜNYA KUPASI!

Sport'un haberine göre 19 yaşındaki milli futbolcumuz, 2026 Dünya Kupası'na formda girmek amacıyla düzenli forma giyeceği bir takıma kiralanma talebinde bulundu. Haberde Real Madrid yönetimine ara transfer döneminde ayrılabileceğine dair sinyaller gönderen ancak dikkate alınmayan Arda'nın bu kez ayrılık konusunda net olduğu belirtildi. Haberde yer alan asıl sürpriz ise Arda'nın Süper Lig'de oynama seçeneğini de ciddi olarak düşündüğü iddiası. Genç orta saha oyuncusunun kendini geliştirmek adına rekabet faktöründen daha az etkileneceği için Türkiye'ye dönebileceği de belirtildi.

FENERBAHÇE TARAFTARI KENDİNDEN EMİN

Bu iddia özellikle Fenerbahçe taraftarları arasında heyecanla karşılandı. Sarı-Lacivertli futbolseverler Arda'nın Türkiye'ye dönmeye karar vermesi durumunda Fenerbahçe'den başka bir tercihte bulunmayacağından emin.
Bu sezon Real Madrid'de 8'i ilk 11'de olmak üzere 27 resmi maçta forma giyen Arda, 967 dakika sahada kaldı. Genç yıldız bu müsabakalarda takımına 3 gol, 5 asistlik skor katkısı sundu.

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Sıkça Sorulan Sorular

ARDA GÜLER HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?
Arda Güler, 9 yaşındayken Gençlerbirliği altyapısında futbola başladı. 14 yaşına geldiğinde Fenerbahçe tarafından keşfedilip altyapı kadrosuna dahil edildi. 2019 yılında Fenerbahçe U16 takımında oynamaya başladı. 2021 yılında U19 takımına alındı. Temmuz 2021'de Arda Güler A takımda forma giymeye başladı. Arda 2023-24 sezonun başında İspanya'nın dev ekibi Real Madrid'e transfer oldu.
ETİKETLER
#real madrid
#arda güler
#Transfer Haberleri
#Spor
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