Federico Valverde'den Arda Güler'e:

Real Madridli orta saha Federico Valverde, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçı öncesi basın toplantısında konuştu. AA muhabirinin Arda Güler'i sorması üzerine genç yetenek hakkında açıklamalar yapan Uruguaylı, "Arda Güler'in önünde çok uzun bir yol var. Takım içindeki morali de harika. Real Madrid'de iz bırakmak için kesinlikle yeterli kaliteye sahip. Onun şu an yaşadığı sıkıntıları, buraya geldiğim ilk zamanlarda ben de yaşadım. Ama hepsi bir süreç ve Arda daha da olgunlaşacak. Onun için şu an olan her şeyin bir sebebi var." ifadelerini kullandı.

RAHAT OLMAMALIYIZ VURGUSU

Manchester City ile oynayacakları rövanş maçı için açıklamalar yapan Carlo Ancelotti, rahat olmamaları gerektiğini söyledi. Avantajlı olduklarını ayrıca vurgulayan başarılı çalıştırıcı, 'oyuna yaklaşımımız her şeyi belirleyecek' dedi.