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 | Burak Ayaydın

Federico Valverde'den Arda Güler'e: "Daha zamanı var"

Real Madrid-Manchester City maçı öncesi açıklamalarda bulunan Federico Valverde, Arda Güler hakkında da konuştu. Arda Güler'in sabırlı olması gerektiğini söyleyen Valverde, milli yıldızın Real Madrid için yeterli kaliteye sahip olduğunu ifade etti.

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Federico Valverde'den Arda Güler'e:
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
18.02.2025
saat ikonu 16:18
|
GÜNCELLEME:
18.02.2025
saat ikonu 16:21

Real Madridli orta saha Federico Valverde, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçı öncesi basın toplantısında konuştu. AA muhabirinin Arda Güler'i sorması üzerine genç yetenek hakkında açıklamalar yapan Uruguaylı, "Arda Güler'in önünde çok uzun bir yol var. Takım içindeki morali de harika. Real Madrid'de iz bırakmak için kesinlikle yeterli kaliteye sahip. Onun şu an yaşadığı sıkıntıları, buraya geldiğim ilk zamanlarda ben de yaşadım. Ama hepsi bir süreç ve Arda daha da olgunlaşacak. Onun için şu an olan her şeyin bir sebebi var." ifadelerini kullandı.

Valverde'den Arda Güler'e destek ve sabır nasihati: Kulübün idolü olacak kaliteye sahip

RAHAT OLMAMALIYIZ VURGUSU

Manchester City ile oynayacakları rövanş maçı için açıklamalar yapan Carlo Ancelotti, rahat olmamaları gerektiğini söyledi. Avantajlı olduklarını ayrıca vurgulayan başarılı çalıştırıcı, 'oyuna yaklaşımımız her şeyi belirleyecek' dedi.

Sıkça Sorulan Sorular

ARDA GÜLER BU SEZON KAÇ GOL ATTI?
Real Madrid formasıyla bu sezon 27 maça çıkan Arda, 3 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.

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#Spor
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#Spor
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