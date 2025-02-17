Real Madrid Fenerbahçe'nin yolundan gidiyor! Ali Koç aylar önce söylemişti

Ali Koç'un geçen sezon Fenerbahçe'yi ligden çekme açıklaması futbol gündemimize bomba gibi düşerken, şimdi de aynı hamle Real Madrid tarafından planlanıyor. Ali Koç başkanlığındaki Fenerbahçe halihazırda lige devam ederken, Sport'un duyurduğu habere göre ise Real Madrid yönetimi La Liga'dan ayrılmayı ve başka bir lige dahil olmayı düşünüyor.

ALİ KOÇ FENERBAHÇE İÇİN SÖYLEMİŞTİ REAL MADRID'DE OLUYOR

Ali Koç'un aylar önce gündeme taşıdığı konuda Fenerbahçe yönetimi soğukkanlı davranmış ve lige devam etme kararı almıştı. Real Madrid'de ise şu an itibarıyla tam bir kaos ortamı hakim ve ciddi anlamda İspanya'dan ayrılmayı düşünüyorlar. Kritik konuyla ilgili en büyük sürpriz ise Real Madrid'in İngiltere'de maçlarına devam etme ihtimali, zira mali anlamda bambaşka bir altyapı ortaya çıkabilir! Futbol dünyasını bir anda büyük bir soru işaretiyle baş başa bırakan gelişme için İspanya devinin son kararı bekleniyor.

HAKEM KONUSUNA BİR TEPKİ Mİ?

Geçtiğimiz günlerde oynanan Osasuna maçındaki hakem kararlarından memnun olmayan Real Madrid için blöf yaptığı iddiası da gündeme taşındı! İspanya'daki hakem otoritelerine gözdağı vermek istediği söylenen Madrid'in, gerçek amacının ne olduğu ya da ligden çekilme kararını ne zaman açıklayacağı hala bilinmiyor.