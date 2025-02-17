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Editor
 | Burak Ayaydın

TFF'den Fenerbahçe ve Galatasaray'a davet! Riva'da sürpriz buluşma

Türkiye Futbol Federasyonu'nda, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi çarpıcı bir gelişme yaşandı. TFF; Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'nun, Galatasaray ve Fenerbahçe başkanlarıyla buluşma gerçekleştireceğini açıkladı. İşte detaylar.

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TFF'den Fenerbahçe ve Galatasaray'a davet! Riva'da sürpriz buluşma
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
17.02.2025
saat ikonu 20:13
|
GÜNCELLEME:
17.02.2025
saat ikonu 20:13

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Trendyol Süper Lig'de oynanacak olan dev derbi öncesinde iki kulübün başkanlarıyla Riva'da buluşma gerçekleştirecek. TFF'den yapılan açıklamada, 24 Şubat Pazartesi günü RAMS Park'ta oynanacak maçın hem Süper Lig'in marka değeri hem de ülke futbolunun Avrupa'daki tanıtımı açısından büyük önem taşıdığı belirtildi.

SON DAKİKA | Riva'da büyük buluşma: TFF'den Galatasaray ve Fenerbahçe'ye davet

İŞTE O AÇIKLAMA

"Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, bu vesileyle iki kulübümüzün değerli başkanlarını 19 Şubat Çarşamba günü saat 13.00'te Riva'da bir araya gelerek dostluk ve kardeşlik iklimine katkıda bulunmaya davet etmiştir. Türk futbolunun asırlık iki çınarı arasında oynanacak bu maçın futbol kalitesi ve fair play açısından örnek bir müsabaka olmasını temenni ediyor, başarılar diliyoruz." denildi.

Sıkça Sorulan Sorular

Fenerbahçe ve Galatasaray, Süper Lig'de kaç kez karşılaşmıştır?
Fenerbahçe ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde toplam 135 kez karşılaştı.

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