Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için gözler yabancı hakemde! Szymon Marciniak cevap verdi

Süper Lig’de dev derbi için nefesler tutuldu. Ligde hakem kararları tartışmasından sonra Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak yabancı hakemler görevlendirilmeye başlanmıştı. Süper Lig’in 25. Haftasında Galatasaray – Fenerbahçe derbisi için hakeminin yerli mi yabancı mı olacağı kamuoyunda merak konusu haline geldi.

MARCİNİAK’TAN AÇIKLAMA

Dev derbide yabancı hakem için en büyük adaylardan biri ise Polonyalı Szymon Marciniak. Dünyanın en iyi hakemleri arasında gösterilen Marciniak, Galatasaray - Fenerbahçe mücadelesine dair İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE VE POLONYA FUTBOL FEDERASYONLARININ ARALARINDA ANLAŞMASI LAZIM"

Szymon Marciniak, derbide görev alıp almayacağına ilişkin henüz bir görüşmenin gerçekleşmediğini vurgulayarak, "Türkiye Futbol Federasyonu'ndan hiç kimse bu istekle Polonya Futbol Federasyonu ile iletişime geçmedi. Bu maça gidip gitmeyeceğime dair hiçbir şey bilmiyorum. Türkiye ve Polonya futbol federasyonlarının aralarında anlaşması lazım. Ben hakemim ve nerede görevlendirilirsem orada hakemlik yaparım. Ancak maça az bir süre kaldı. Açıkçası bunun gerçekleşme ihtimalini düşük görüyorum" ifadelerini kullandı.