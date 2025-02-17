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 | Murat Makas

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için gözler yabancı hakemde! Szymon Marciniak cevap verdi

Galatasaray-Fenerbahçe derbisine hakem olarak atanması konuşulan Polonyalı Szymon Marciniak önemli açıklamalarda bulundu. Marciniak, henüz Türkiye Futbol Federasyonu ile herhangi bir görüşme olmadığını belirtti. İşte açıklamalardan öne çıkanlar...

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Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için gözler yabancı hakemde! Szymon Marciniak cevap verdi
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
17.02.2025
saat ikonu 14:35
|
GÜNCELLEME:
17.02.2025
saat ikonu 14:35

Süper Lig’de dev derbi için nefesler tutuldu. Ligde hakem kararları tartışmasından sonra Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak yabancı hakemler görevlendirilmeye başlanmıştı. Süper Lig’in 25. Haftasında Galatasaray – Fenerbahçe derbisi için hakeminin yerli mi yabancı mı olacağı kamuoyunda merak konusu haline geldi.

MARCİNİAK’TAN AÇIKLAMA

Dev derbide yabancı hakem için en büyük adaylardan biri ise Polonyalı Szymon Marciniak. Dünyanın en iyi hakemleri arasında gösterilen Marciniak, Galatasaray - Fenerbahçe mücadelesine dair İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE VE POLONYA FUTBOL FEDERASYONLARININ ARALARINDA ANLAŞMASI LAZIM"

Szymon Marciniak, derbide görev alıp almayacağına ilişkin henüz bir görüşmenin gerçekleşmediğini vurgulayarak, "Türkiye Futbol Federasyonu'ndan hiç kimse bu istekle Polonya Futbol Federasyonu ile iletişime geçmedi. Bu maça gidip gitmeyeceğime dair hiçbir şey bilmiyorum. Türkiye ve Polonya futbol federasyonlarının aralarında anlaşması lazım. Ben hakemim ve nerede görevlendirilirsem orada hakemlik yaparım. Ancak maça az bir süre kaldı. Açıkçası bunun gerçekleşme ihtimalini düşük görüyorum" ifadelerini kullandı.

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Sıkça Sorulan Sorular

VAR hakemleri yabancı mı?
Süper Lig'in ikinci yarısında geçici bir süreyle yabancı VAR hakemi uygulamasına geçilmesi kararı alınmıştır.
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