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 | Suat Vilgen

Derbi hakemi yabancı mı yerli mi olacak? TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan flaş açıklama

Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak dev derbi için geri sayım başlarken, bir yandan da maçın hakeminin yerli mi yabancı olacağı merak ediliyordu. Konuya ilişkin TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ilk konuştu ve çarpıcı sözler sarf etti...

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Derbi hakemi yabancı mı yerli mi olacak? TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan flaş açıklama
KAYNAK:
Fotomaç
|
GİRİŞ:
17.02.2025
saat ikonu 10:34
|
GÜNCELLEME:
17.02.2025
saat ikonu 11:14

Türk futbolunda gözler bir kez daha dev derbiye çevrildi. Şampiyonluğun iki adayı ve iki ezeli rakip Galatasaray ve Fenerbahçe Süper Lig'in 24. haftasında düğüm maçına çıkacak. Dev karşılaşma öncesi en önemli gündem maddesi ise müsabakada yabancı mı yerli mi hakemin düdük çalacağı. Bu konuda belirsizlik sürerken konunun en yetkili ağzı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan flaş açıklamalar geldi.

"İKİ KULÜPTEN DE TALEP GELMEDİ"

Fotomaç'a konuşan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, iki kulüpten de yazılı bir yabancı orta hakem talebi gelmediğini belirtti. Hacıosmanoğlu yaptığı kısa açıklamada "Hem Fenerbahçe'den hem de Galatasaray'dan 'Derbiyi yabancı hakemin yönetmesini talep ediyoruz. Bu konuda gereğinin yapılmasını istiyoruz' diye bir talep gelirse TFF olarak oturup bunu enine boyuna değerlendiririz. Bize şu ana kadar Fenerbahçe ve Galatasaray'dan yazılı bir talep gelmedi" diye konuştu.

Sıkça Sorulan Sorular

GALATASARAY-FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN OYNANACAK?
Süper Lig'deki Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 24 Şubat Pazartesi günü saat 20:00'de oynanacak.
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ETİKETLER
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#Spor
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