Derbi hakemi yabancı mı yerli mi olacak? TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan flaş açıklama

Türk futbolunda gözler bir kez daha dev derbiye çevrildi. Şampiyonluğun iki adayı ve iki ezeli rakip Galatasaray ve Fenerbahçe Süper Lig'in 24. haftasında düğüm maçına çıkacak. Dev karşılaşma öncesi en önemli gündem maddesi ise müsabakada yabancı mı yerli mi hakemin düdük çalacağı. Bu konuda belirsizlik sürerken konunun en yetkili ağzı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan flaş açıklamalar geldi.

"İKİ KULÜPTEN DE TALEP GELMEDİ"

Fotomaç'a konuşan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, iki kulüpten de yazılı bir yabancı orta hakem talebi gelmediğini belirtti. Hacıosmanoğlu yaptığı kısa açıklamada "Hem Fenerbahçe'den hem de Galatasaray'dan 'Derbiyi yabancı hakemin yönetmesini talep ediyoruz. Bu konuda gereğinin yapılmasını istiyoruz' diye bir talep gelirse TFF olarak oturup bunu enine boyuna değerlendiririz. Bize şu ana kadar Fenerbahçe ve Galatasaray'dan yazılı bir talep gelmedi" diye konuştu.