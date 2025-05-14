Trabzonspor'dan büyük tepki: Madalyaları almadılar!

İstanbul
Trabzonspor'dan Galatasaray mağlubiyetinin ardından flaş bir eylem geldi. Finalde Galatasaray'a 3-0 kaybeden Trabzonspor, kupa seremonisine katılmadı.
Trabzonspor'da Ziraat Türkiye Kupası'nın kaybedilmesiyle birlikte ortam gerildi. Yönetimin istifaya çağrıldığı süreçte, Karadeniz ekibi kupa seremonisine katılmama kararı aldı.
Tarihinde 10. kez final kaybeden Trabzonspor'da şaşırtan bir karar alındı. Trabzonsporlu futbolcular, madalyalarını almak için seremoniye katılmadı! Trabzonspor bu hamlesiyle TFF'ye tepki gösterirken, taraftarlar ise sosyal medyada istifa çağrısında bulundu.
Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray ile karşılaşan Trabzonspor, rakibine oyun olarak eşlik edemedi ve sahadan 3-0 mağlup ayrıldı.