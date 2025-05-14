Trabzonspor'dan büyük tepki: Madalyaları almadılar!

Trabzonspor'da Ziraat Türkiye Kupası'nın kaybedilmesiyle birlikte ortam gerildi. Yönetimin istifaya çağrıldığı süreçte, Karadeniz ekibi kupa seremonisine katılmama kararı aldı.

TRABZONSPOR'DAN TFF'YE TEPKİ

Tarihinde 10. kez final kaybeden Trabzonspor'da şaşırtan bir karar alındı. Trabzonsporlu futbolcular, madalyalarını almak için seremoniye katılmadı! Trabzonspor bu hamlesiyle TFF'ye tepki gösterirken, taraftarlar ise sosyal medyada istifa çağrısında bulundu.

TRABZONSPOR BEKLENENİ VEREMEDİ

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray ile karşılaşan Trabzonspor, rakibine oyun olarak eşlik edemedi ve sahadan 3-0 mağlup ayrıldı.