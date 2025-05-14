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 | Burak Ayaydın

Trabzonspor-Galatasaray | CANLI MAÇ ANLATIMI

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Kazanan takımın şampiyonluk coşkusu yaşayacağı heyecanlı mücadeleye dair tüm detaylar ve canlı maç anlatımı haberimizde.

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Trabzonspor-Galatasaray | CANLI MAÇ ANLATIMI
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
14.05.2025
saat ikonu 17:49
|
GÜNCELLEME:
14.05.2025
saat ikonu 17:52

Trabzonspor ile Galatasaray, birkaç gün önce oynanan Trendyol Süper Lig mücadelesinden sonra şimdi de Ziraat Türkiye Kupası finalinde karşılaşıyor. Cihan Aydın’ın yöneteceği dev maç, saat 20.45 itibarıyla başlayacak.

https://x.com/tsclub/status/1922647494896291884

Trabzonspor-Galatasaray | CANLI MAÇ ANLATIMI

MUHTEMEL İLK 11’LER

Trabzonspor: Uğurcan, Pedro, Savic (Lundstram), Batagov, Mustafa, Mendy, Okay, Ozan, Zubkov, Banza, Nwakaeme.

Galatasaray: Günay, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Lemina, Torreira, Yunus, Sara, Barış, Osimhen.

HEDEF 63. KUPA ZAFERİ

Galatasaray bu sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası’nı kazanırsa toplam kupa sayısını 63’e yükseltecek. Aslan'ın 24 Süper Lig, 18 Türkiye Kupası, 17 Süper Kupası, 1 UEFA Kupası, 1 de UEFA Süper Kupası var. Bu süreçte ezeli rakipler Beşiktaş’ın 37, Fenerbahçe’nin ise 35 kupası bulunuyor.

https://x.com/GalatasaraySK/status/1922645576874660070

TRABZONSPOR’DA AVRUPA KRİTİĞİ

Bordo mavili ekip, hem kupayı kazanmak hem de Avrupa biletini cebine koymak istiyor.

Trabzonspor-Galatasaray | CANLI MAÇ ANLATIMI

İKİ TAKIM ARASINDAKİ MAÇLAR

51 yıllık rekabette resmi ve özel 139 karşılaşmanın 64’ünü Galatasaray, 44’ünü de Trabzonspor kazandı. Aslan’ın 189 golüne, Trabzonspor 156 golle cevap verdi. İki takımın kupadaki 19 karşılaşmasında ise sarı kırmızılı ekibin 10’a 6 üstünlüğü var. Ayrıca ezeli rakiplerin daha önceki 3 Türkiye Kupası finalinde de Galatasaray 2, Trabzonspor 1 kez kazandı. Son olarak da Aslan, Trabzonspor’a karşı çıktığı son 5 maçtan da galip ayrıldı.

Trabzonspor-Galatasaray | CANLI MAÇ ANLATIMI

Sıkça Sorulan Sorular

BİRKAÇ GÜN ÖNCEKİ MAÇ KAÇ KAÇ BİTMİŞTİ?
Trabzonspor ile Galatasaray; Trendyol Süper Lig'de karşı karşıya gelmiş ve Aslan, sahadan 2-0 galip ayrılmıştı.
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ETİKETLER
#ziraat türkiye kupası
#Canlı Maç
#Final Maçı
#Trabzonspor-galatasaray
#Spor
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