Trabzonspor-Galatasaray | CANLI MAÇ ANLATIMI

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Kazanan takımın şampiyonluk coşkusu yaşayacağı heyecanlı mücadeleye dair tüm detaylar ve canlı maç anlatımı haberimizde.

Trabzonspor ile Galatasaray, birkaç gün önce oynanan Trendyol Süper Lig mücadelesinden sonra şimdi de Ziraat Türkiye Kupası finalinde karşılaşıyor. Cihan Aydın’ın yöneteceği dev maç, saat 20.45 itibarıyla başlayacak.

https://x.com/tsclub/status/1922647494896291884

MUHTEMEL İLK 11’LER

Trabzonspor: Uğurcan, Pedro, Savic (Lundstram), Batagov, Mustafa, Mendy, Okay, Ozan, Zubkov, Banza, Nwakaeme.

Galatasaray: Günay, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Lemina, Torreira, Yunus, Sara, Barış, Osimhen.

HEDEF 63. KUPA ZAFERİ

Galatasaray bu sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası’nı kazanırsa toplam kupa sayısını 63’e yükseltecek. Aslan'ın 24 Süper Lig, 18 Türkiye Kupası, 17 Süper Kupası, 1 UEFA Kupası, 1 de UEFA Süper Kupası var. Bu süreçte ezeli rakipler Beşiktaş’ın 37, Fenerbahçe’nin ise 35 kupası bulunuyor.

https://x.com/GalatasaraySK/status/1922645576874660070

TRABZONSPOR’DA AVRUPA KRİTİĞİ

Bordo mavili ekip, hem kupayı kazanmak hem de Avrupa biletini cebine koymak istiyor.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ MAÇLAR

51 yıllık rekabette resmi ve özel 139 karşılaşmanın 64’ünü Galatasaray, 44’ünü de Trabzonspor kazandı. Aslan’ın 189 golüne, Trabzonspor 156 golle cevap verdi. İki takımın kupadaki 19 karşılaşmasında ise sarı kırmızılı ekibin 10’a 6 üstünlüğü var. Ayrıca ezeli rakiplerin daha önceki 3 Türkiye Kupası finalinde de Galatasaray 2, Trabzonspor 1 kez kazandı. Son olarak da Aslan, Trabzonspor’a karşı çıktığı son 5 maçtan da galip ayrıldı.