Galatasaray'ın transfer listesindeydi! Berke Özer imzayı attı

Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'da forma giyen ve adı bir süredir Galatasaray ile anılan genç kaleci Berke Özer imzayı attı.

Galatasaray'ın efsaneleri arasına giren Fernando Muslera, sezon sonunda Türkiye'den ayrılacak. Ülkesine dönme kararı alan Uruguaylı file bekçisinin yerine kaleci arayışı başladı.

ADI GALATASARAY İLE ANILIYORDU

Sarı kırmızılıların gündemindeki en önemli isimlerden biri Eyüpspor'da gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Berke Özer oldu. 25 yaşındaki kalecinin, Galatasaray'ın transfer listesinde olduğu belirtiliyordu.

BERKE ÖZER İMZAYI ATTI

Ancak adı Galatasaray ile anılan Berke Özer takımında kaldı. Eflatun-sarılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Özer, takımıyla 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Bu sezon 33 maçta forma giyen Berke Özer'in güncel piyasa değeri 5 milyon Euro.

CLARO'NUN DA SÖZLEŞMESİ UZATILDI

Ayrıca İstanbul ekibinde Berke ile birlikte Luccas Claro'nun da sözleşmesi iki yıl uzatıldı. Claro da 32 lig maçında görev yaptı.