Victor Osimhen beklenirken yeni yıldız ortaya çıktı! Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi

Galatasaray şampiyonluğu elde edip Şampiyonlar Ligi için yeni sezonda iddialı kadro kurmak istiyor. Transfer çalışmaları başlarken dünyaca ünlü yıldız Victor Osimhen de kadroda tutulmak isteniyor. Ancak yıldız oyuncunun ayrılması ihtimaline karşılık bir sürpriz isim listeye alındı. İşte detaylar...

Süper Lig’de şampiyonluğa çok yakın olan Galatasaray, Avrupa hedefleri için iddialı kadro kurmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı ekip bu doğrultuda dünyaca ünlü isimlere yöneliyor. Yönetim Icardi, Victor Osimhen gibi yıldızları da takımda tutmaya çalışacak.

OSİMHEN'İN AYRILMA İHTİMALİ

Takıma kiralık olarak gelen Osimhen performansıyla göz dolduruyor. Taraftar Victor Osimhen’in takımda kalması için sosyal medyada büyük kampanya başlattı. 75 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi bulunan Nijeryalı yıldıza dünyanın önde gelen kulüpleri talip oluyor.

LİSTEDE BELTRAN VAR

Osimhen’in ayrılma ihtimalini düşünen yönetim forvet hattına yeni yıldız isimler bakıyor. Corriere dello Sport'un haberine göre Cimbom Fiorentina forması giyen Lucas Beltran ile ilgileniyor. İtalyan ekibinin yaz transfer döneminde 24 yaşındaki golcü için tekliflere sıcak bakacağı belirtildi.

Beltran sadece santrafor değil on numara pozisyonunda da görev alabiliyor.

