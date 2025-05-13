Şampiyonluğa bir adım kala... Süper Lig'de 35. hafta tamamlandı! İşte puan durumu

Süper Lig'de 35. haftanın perdesi kapandı. Trabzonspor'u 2-0 mağlup eden Galatasaray, puanını 86'ya çıkardı ve bitime 3 hafta kala en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde liderliğini sürdürdü.