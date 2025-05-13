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 | Sule Altinel

Şampiyonluğa bir adım kala... Süper Lig'de 35. hafta tamamlandı! İşte puan durumu

Süper Lig'de 35. haftanın perdesi kapandı. Trabzonspor'u 2-0 mağlup eden Galatasaray, puanını 86'ya çıkardı ve bitime 3 hafta kala en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde liderliğini sürdürdü.

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Şampiyonluğa bir adım kala... Süper Lig'de 35. hafta tamamlandı! İşte puan durumu
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
13.05.2025
saat ikonu 02:26
|
GÜNCELLEME:
13.05.2025
saat ikonu 02:26

Süper Lig'de 35. hafta sona erdi. Lider Galatasaray, deplasmanda Trabzonspor'u 2-0 yenerek puanını 86'ya çıkardı.

Sezonun bitimine 3 hafta kala en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde bulunan sarı-kırmızılılar bir puan alması halinde üst üste üçüncü şampiyonluğunu ilan edecek.

Şampiyonluğa bir adım kala... Süper Lig'de 35. hafta tamamlandı! İşte puan durumu

Bu hafta oynanan 9 müsabakanın 3'ünü ev sahibi takımlar, 4'ünü konuk ekipler kazandı, 2 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

Şampiyonluğa bir adım kala... Süper Lig'de 35. hafta tamamlandı! İşte puan durumu

Karşılaşmalarda toplam 25 gol kaydedildi. Beşiktaş, üst üste 3. galibiyetini aldı ve 3. sıraya yerleşti. Küme düşme hattında yer alan takımlar Sivasspor ile Bodrum FK kozlarını paylaşırken müsabakadan kazanan çıkmadı.

SÜPER LİG'DE GÖRÜNÜM

35. haftanın sonuçları:

Başakşehir-Fenerbahçe: 1-4

Gaziantep FK-Alanyaspor: 0-1

Konyaspor-Rizespor: 2-1

Eyüpspor-Kasımpaşa: 0-3

Trabzonspor-Galatasaray: 0-2

Sivasspor-Bodrum FK: 0-0

Beşiktaş-Adana Demirspor: 4-1

Göztepe-Hatayspor: 1-1

Kayserispor-Antalyaspor: 3-1

Samsunspor, haftayı bay geçti.

36. haftanın programı:

17 Mayıs Cumartesi

19.00 Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor

18 Mayıs Pazar

19.00 Samsunspor-Sivasspor

19.00 Bodrum FK-Trabzonspor

19.00 Galatasaray-Kayserispor

19.00 Fenerbahçe-Eyüpspor

19.00 Alanyaspor-Beşiktaş

19.00 Antalyaspor-Gaziantep FK

19.00 Rizespor-Göztepe

19.00 Kasımpaşa-Başakşehir

Konyaspor, haftayı bay geçecek.

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