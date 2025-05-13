Şampiyonluğa bir adım kala... Süper Lig'de 35. hafta tamamlandı! İşte puan durumu

Süper Lig'de 35. haftanın perdesi kapandı. Trabzonspor'u 2-0 mağlup eden Galatasaray, puanını 86'ya çıkardı ve bitime 3 hafta kala en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde liderliğini sürdürdü.
Süper Lig'de 35. hafta sona erdi. Lider Galatasaray, deplasmanda Trabzonspor'u 2-0 yenerek puanını 86'ya çıkardı.
Sezonun bitimine 3 hafta kala en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde bulunan sarı-kırmızılılar bir puan alması halinde üst üste üçüncü şampiyonluğunu ilan edecek.
Bu hafta oynanan 9 müsabakanın 3'ünü ev sahibi takımlar, 4'ünü konuk ekipler kazandı, 2 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.
Karşılaşmalarda toplam 25 gol kaydedildi. Beşiktaş, üst üste 3. galibiyetini aldı ve 3. sıraya yerleşti. Küme düşme hattında yer alan takımlar Sivasspor ile Bodrum FK kozlarını paylaşırken müsabakadan kazanan çıkmadı.
35. haftanın sonuçları:
Başakşehir-Fenerbahçe: 1-4
Gaziantep FK-Alanyaspor: 0-1
Konyaspor-Rizespor: 2-1
Eyüpspor-Kasımpaşa: 0-3
Trabzonspor-Galatasaray: 0-2
Sivasspor-Bodrum FK: 0-0
Beşiktaş-Adana Demirspor: 4-1
Göztepe-Hatayspor: 1-1
Kayserispor-Antalyaspor: 3-1
Samsunspor, haftayı bay geçti.
36. haftanın programı:
17 Mayıs Cumartesi
19.00 Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor
18 Mayıs Pazar
19.00 Samsunspor-Sivasspor
19.00 Bodrum FK-Trabzonspor
19.00 Galatasaray-Kayserispor
19.00 Fenerbahçe-Eyüpspor
19.00 Alanyaspor-Beşiktaş
19.00 Antalyaspor-Gaziantep FK
19.00 Rizespor-Göztepe
19.00 Kasımpaşa-Başakşehir
Konyaspor, haftayı bay geçecek.