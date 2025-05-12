Trabzonspor'dan hakem tepkisi:

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası finali öncesi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve hakem atamalarıyla ilgili çok sert açıklama yaptı. Bordo-mavili kulüp, Türk futbolunda adalet mekanizmasının çöktüğünü belirtti.

Kulübün resmi kanallarından yapılan açıklamada, "Bu ülkede futbol sahada oynanmıyor!" ifadeleriyle başlatılan metinde, sezon başından bu yana takım aleyhine yapılan uygulamaların "münferit hata" ya da "insani zaaf" olarak değerlendirilemeyeceği vurgulandı. Trabzonspor yönetimi, yaşananların "planlı ve süreklilik arz eden asimetrik bir müdahale düzeni" olduğunu belirtti.



''EN BÜYÜK GALATASARAY'' KULLANICI ADI İDDİASI

Özellikle son haftalarda Kasımpaşa ve Galatasaray maçlarında yaşanan VAR kararlarına dikkat çekilen açıklamada, "Türk futbol tarihinde örneği olmayan ofsayt kurgularıyla puanlarımız gasp edilmiştir" denildi. Ziraat Türkiye Kupası finaline atanan hakem Cihan Aydın'a da sert ifadelerle yüklenilen açıklamada, Aydın'ın geçmişte "En büyük Galatasaray" kullanıcı adıyla Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) VAR toplantısına katıldığı iddia edildi. Trabzonspor, bu kişinin tribün kimliğiyle övündüğünü ve "aidiyetini gizleme gereği duymayan bir figüran" olduğunu ileri sürdü.



"TFF HER RENGE BÜRÜNÜYOR, ADALETİN RENGİNE SIRT ÇEVİRİYOR"

TFF'yi kurum olarak hedef alan açıklamada, "Maalesef TFF'de adalet müessesesi artık çürümüş, kurum yansızlığını kaybetmiş, ahlaki zemin terk edilmiştir" ifadeleri yer aldı. Trabzonspor, final maçına yönelik hakem atamasının, Türkiye'nin en büyük iki kulübünü sahada, tribünde ve sokakta karşı karşıya getirme amacı taşıdığı görüşünü savundu.

"ZULME DİRENENLER TARİHİ ŞEKİLLENDİRİR"

Metnin sonunda ise camiaya bir çağrıda bulunulurken, finalde verilecek olası hatalı kararların sorumlusunun ağır bedeller ödeyeceği uyarısında bulunuldu:

"Telafisi olmayacak Türkiye Kupası finalinde kulübümüzün hakkını yiyen; kendi geleceğini harcar ve camiamızın öfkesinde boğulur. Çünkü tarihi zulüm yapanlar değil, zulme direnenler şekillendirir. Ve bilinsin ki; zulüm ile abad olanın, sonu berbat olur."