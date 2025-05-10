Fatih Tekke'den kritik açıklama:

Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Aslan'ın 2-0 kazandığı mücadele sonrasında Fatih Tekke, kritik maça dair analizler yaptı.

TRABZONSPOR'DA FATİH TEKKE'DEN PENALTI AÇIKLAMASI

"Hemen hemen tüm oyuncularımın ayağına sağlık. Mağlup olduğumuz için üzgünüz. Çok kaliteli bir kadroya karşı oynadık. 90 dakika bu kadar geniş alanda savunma yapmak, ki bence çoğunda başarılı olduk. İlk yarıda 3 pozisyonumuz var, penaltı mı, değil mi bilmiyorum. Bir tanesi olmuş olması lazımdı. Yoksa dayanamıyorsunuz böyle çok fazla. Tam uyarı yapacağımız anda gol oldu. Top bizdeyken biraz daha oynayabilmeliydik. Bire birde ve geniş alanda gayet iyi savunma yaptık. İkinci topların bazıları bizde, bazıları ise onlardaydı. Maç, skor hariç beklediğim gibi gitti açıkçası. Özellikle ilk bölümde golleri bulmamız lazımdı. Çarşamba günü maçımız var şimdi. Kupa maçında ne yapabilirizi düşünmemiz lazım. Skor evet moralimizi bozdu ama oyun olarak cesurca bir oyun oynadık. O cesaret benim için önemli. Kupa maçında umarım, nasip bize olur ama o da çok zor maç. Galatasaray dinamik bir kadro, hocası bugün hiç rotasyon yapmadı ama ben iyi ki yaptım diyorum çünkü iki tane sakat verdim. Onlardan bir tanesi insanların beklediği isim olsa işimiz çok zor olurdu. Şu anda güçlü ve cesur bir şekilde bunun rövanşına, kupa almak için gideceğiz. Zor bir maç ama ne olacağı belli olmaz. Daha iyi olabilirdik ama beklediğimden iyiydi. Hepsine teşekkür ederim."

ENİS DESTAN SAKATLANDI

Son olarak da Enis Destan hakkında konuşan Fatih hoca, "Enis'in iç yan bağında sanırım ciddi bir sakatlığı var. Geçmiş olsun ona da. Beklemediğimiz anda değişiklik oldu." dedi.