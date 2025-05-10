Umut Nayir istedi Konyaspor kazandı! Çaykur Rizespor'dan kritik kayıp

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Tümosan Konyaspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Zorlu mücadelede 3 puana uzanan taraf, Umut Nayir'in golleriyle Konyaspor oldu.

Tümosan Konyaspor, Trendyol Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u 2-1 ile geçti. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip Umut Nayir (47-77) ile goller bulurken, konuk Rizespor ise 71. dakikada Dal Varesanovic ile skor tabelasını değiştirdi.

ÇAYKUR RİZESPOR TEHLİKELİ HAFTALARDA

Tümosan Konyaspor bu galibiyetle 46 puana ulaşırken, Çaykur Rizespor ise 40 puanda kaldı. 16. sıradaki Sivasspor'un 34 puanı bulunan lig tablosunda, Yiğidolar üst üste galip gelirse Çaykur Rizespor için küme düşme tehlikesi ortaya çıkmış olacak.

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Maçın ardından mücadeleyi değerlendiren genç çalıştırıcı, "3 puana bizim daha çok ihtiyacımız vardı ama oyuncularımın maçı yeterince önemsediğini göremedim." dedi.