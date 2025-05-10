Burak Yılmaz Arda Turan'ı devirdi: Kasımpaşa farklı galip geldi!

Kasımpaşa, Eyüpspor deplasmanından 3-0 galip döndü. Burak Yılmaz'ın öğrencileri, 38 ile 64. dakikalarda Nuno da Costa ve 90+1. dakikada Can Keleş ile 3 puana uzandı.

KASIMPAŞA 46 PUANA YÜKSELDİ

Kasımpaşa bu galibiyetle puanını 46'ya yükseltirken, Eyüpspor ise 50 puanda kaldı.

ARDA TURAN VE EYÜPSPOR BİRLİKTELİĞİ SONA ERİYOR

Başarılı hoca, Eyüpspor'daki performansıyla birlikte Avrupa ekiplerinin radarına girdi ve yeni sezon için görüşmelere başladı.

GELECEK MAÇLAR

Eyüpspor; Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe deplasmanına giderken, Kasımpaşa ise sahasında Rams Başakşehir'i konuk edecek.