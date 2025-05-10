Burak Yılmaz Arda Turan'ı devirdi: Kasımpaşa farklı galip geldi!

İstanbul
Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Eyüpspor ile Kasımpaşa sahaya çıktı. Burak Yılmaz'ın ekibi Kasımpaşa, Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor'u rahat geçti.
Kasımpaşa, Eyüpspor deplasmanından 3-0 galip döndü. Burak Yılmaz'ın öğrencileri, 38 ile 64. dakikalarda Nuno da Costa ve 90+1. dakikada Can Keleş ile 3 puana uzandı.
Kasımpaşa bu galibiyetle puanını 46'ya yükseltirken, Eyüpspor ise 50 puanda kaldı.
Başarılı hoca, Eyüpspor'daki performansıyla birlikte Avrupa ekiplerinin radarına girdi ve yeni sezon için görüşmelere başladı.
Eyüpspor; Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe deplasmanına giderken, Kasımpaşa ise sahasında Rams Başakşehir'i konuk edecek.